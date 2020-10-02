النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تتحمل الدولة الضريبة عما لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن

بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5%

كورونا في 3 دول..  المكسيك تسجّل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة

10 اصابات في الصين و3 بموريتانيا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 748315 والوفيات إلى 78078.

وقالت الوزارة في بيان: "جرى تسجيل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجّلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة، في بيان، أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني 85424 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 7505 حالات، منها 7138 حالة شفاء، و161 وفاة.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 3 دول..  المكسيك تسجّل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 748315 والوفيات إلى 78078.

وقالت الوزارة في بيان: "جرى تسجيل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجّلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة، في بيان، أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني 85424 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 7505 حالات، منها 7138 حالة شفاء، و161 وفاة.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
01:27 PM

كورونا في 3 دول..  المكسيك تسجّل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة

10 اصابات في الصين و3 بموريتانيا خلال يوم واحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
142

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 748315 والوفيات إلى 78078.

وقالت الوزارة في بيان: "جرى تسجيل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجّلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة، في بيان، أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني 85424 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 7505 حالات، منها 7138 حالة شفاء، و161 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,544
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة