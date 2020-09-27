"شرطة الرياض": القبض على مواطنَيْن بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة

اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما (27) سلاحًا ناريًّا، و(28) مخزنًا للذخيرة، و(373) طلقة حية متنوعة، وكيلوجرامان من مادة الحشيش المخدر، و(710) أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و(73) جهازًا متنقلاً؛ فجرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات.

وأبان أنه اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة.