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"شرطة الرياض": القبض على مواطنَيْن بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة

اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما (27) سلاحًا ناريًّا، و(28) مخزنًا للذخيرة، و(373) طلقة حية متنوعة، وكيلوجرامان من مادة الحشيش المخدر، و(710) أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و(73) جهازًا متنقلاً؛ فجرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات.

وأبان أنه اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة.

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"شرطة الرياض": القبض على مواطنَيْن بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما (27) سلاحًا ناريًّا، و(28) مخزنًا للذخيرة، و(373) طلقة حية متنوعة، وكيلوجرامان من مادة الحشيش المخدر، و(710) أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و(73) جهازًا متنقلاً؛ فجرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات.

وأبان أنه اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
10:49 PM
اخر تعديل
27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:42 PM

"شرطة الرياض": القبض على مواطنَيْن بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة وأموال مزيفة

اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلا إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، بحوزتهما (27) سلاحًا ناريًّا، و(28) مخزنًا للذخيرة، و(373) طلقة حية متنوعة، وكيلوجرامان من مادة الحشيش المخدر، و(710) أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و(73) جهازًا متنقلاً؛ فجرى إيقافهما، وتحريز المضبوطات.

وأبان أنه اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة.

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