النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" تُغلق مستودعاً في الرياض وتضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

دعت للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها بالاتصال على الرقم الموحّد

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عددٍ من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تُغلق مستودعاً في الرياض وتضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عددٍ من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
12:14 PM

"الغذاء والدواء" تُغلق مستودعاً في الرياض وتضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

دعت للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها بالاتصال على الرقم الموحّد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
936

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عددٍ من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,817
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة