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طرح تذاكر الكلاسيكو الآسيوي بين الاتحاد والهلال للبيع

أعلنت إدارة نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع مكاني.

وحددت الإدارة أسعار بيع تذاكر المباراة التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء 27 أغسطس على النحو الآتي:

* التذاكر الموحدة "أفرادًا وعائلات": 40 ريالاً.

* تذاكر المنصة "فضية": 400 ريال.

* تذاكر المنصة "ذهبية": 800 ريال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طرح تذاكر الكلاسيكو الآسيوي بين الاتحاد والهلال للبيع
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع مكاني.

وحددت الإدارة أسعار بيع تذاكر المباراة التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء 27 أغسطس على النحو الآتي:

* التذاكر الموحدة "أفرادًا وعائلات": 40 ريالاً.

* تذاكر المنصة "فضية": 400 ريال.

* تذاكر المنصة "ذهبية": 800 ريال.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
08:27 PM

طرح تذاكر الكلاسيكو الآسيوي بين الاتحاد والهلال للبيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع مكاني.

وحددت الإدارة أسعار بيع تذاكر المباراة التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء 27 أغسطس على النحو الآتي:

* التذاكر الموحدة "أفرادًا وعائلات": 40 ريالاً.

* تذاكر المنصة "فضية": 400 ريال.

* تذاكر المنصة "ذهبية": 800 ريال.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,330
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,054
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,025
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