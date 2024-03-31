النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تركي آل الشيخ" يتوعد بمحاسبة أي شركة تخالف الآداب العامة ويهدد بسحب التراخيص

قال: هيئة الترفيه لن تتغاضى عن التجاوزات أو قيام فعالية دون ترخيص

شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أن هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم، أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مشيراً إلى أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه.

وتوعد في تغريدات من حسابه بتويتر بأنه "في حال وجود خلل في ذلك من المنظمين فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

‏‫‏وأكد المستشار آل الشيخ أن "هيئة الترفيه لن تتغاضى عن أي تجاوز في فعالية، أو قيام فعالية دون ترخيص، في أي مكان في المملكة، وستتخذ كل الإجراءات النظامية في حال التجاوز".

وأضاف: "في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تركي آل الشيخ" يتوعد بمحاسبة أي شركة تخالف الآداب العامة ويهدد بسحب التراخيص
سبق

شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أن هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم، أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مشيراً إلى أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه.

وتوعد في تغريدات من حسابه بتويتر بأنه "في حال وجود خلل في ذلك من المنظمين فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

‏‫‏وأكد المستشار آل الشيخ أن "هيئة الترفيه لن تتغاضى عن أي تجاوز في فعالية، أو قيام فعالية دون ترخيص، في أي مكان في المملكة، وستتخذ كل الإجراءات النظامية في حال التجاوز".

وأضاف: "في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم".

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
05:30 PM

"تركي آل الشيخ" يتوعد بمحاسبة أي شركة تخالف الآداب العامة ويهدد بسحب التراخيص

قال: هيئة الترفيه لن تتغاضى عن التجاوزات أو قيام فعالية دون ترخيص

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
32
15,126

شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أن هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم، أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مشيراً إلى أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه.

وتوعد في تغريدات من حسابه بتويتر بأنه "في حال وجود خلل في ذلك من المنظمين فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

‏‫‏وأكد المستشار آل الشيخ أن "هيئة الترفيه لن تتغاضى عن أي تجاوز في فعالية، أو قيام فعالية دون ترخيص، في أي مكان في المملكة، وستتخذ كل الإجراءات النظامية في حال التجاوز".

وأضاف: "في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة