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السوق السعودي يخترق مستوى الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014

بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح

اخترق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، مستوى الـ 10000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعاً عند 10028 نقطة (+ 0.4 %)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

ووفق موقع أرقام، يشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية العام؛ لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة، وبنسبة 15.3 %.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السوق السعودي يخترق مستوى الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014
سبق

اخترق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، مستوى الـ 10000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعاً عند 10028 نقطة (+ 0.4 %)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

ووفق موقع أرقام، يشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية العام؛ لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة، وبنسبة 15.3 %.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
11:41 AM

السوق السعودي يخترق مستوى الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014

بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اخترق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، مستوى الـ 10000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعاً عند 10028 نقطة (+ 0.4 %)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.

ووفق موقع أرقام، يشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية العام؛ لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة، وبنسبة 15.3 %.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,929
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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91 مليار ..

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29 يناير
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