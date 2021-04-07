السوق السعودي يخترق مستوى الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014
بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح
اخترق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، مستوى الـ 10000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعاً عند 10028 نقطة (+ 0.4 %)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.
ووفق موقع أرقام، يشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية العام؛ لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة، وبنسبة 15.3 %.
السوق السعودي يخترق مستوى الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-07
اخترق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، مستوى الـ 10000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعاً عند 10028 نقطة (+ 0.4 %)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.
ووفق موقع أرقام، يشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية العام؛ لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة، وبنسبة 15.3 %.
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
11:41 AM
السوق السعودي يخترق مستوى الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014
بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح
اخترق مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، مستوى الـ 10000 نقطة، لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعاً عند 10028 نقطة (+ 0.4 %)، بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.8 مليار ريال بعد مرور نحو ساعة من الافتتاح.
ووفق موقع أرقام، يشهد المؤشر ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية العام؛ لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة، وبنسبة 15.3 %.