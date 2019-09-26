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"الصحة": "937" يقدّم أكثر من 55 ألف استشارة طبية

خلال الأسبوع الماضي وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل

قام مركز صحة "937" بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت أن المركز قدم 55755 استشارة طبية، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 197356 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 66750 استفساراً.

وأبانت "الصحة" أن المركز قام بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى، فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة"، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": "937" يقدّم أكثر من 55 ألف استشارة طبية
سبق

قام مركز صحة "937" بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت أن المركز قدم 55755 استشارة طبية، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 197356 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 66750 استفساراً.

وأبانت "الصحة" أن المركز قام بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى، فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة"، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:35 AM

"الصحة": "937" يقدّم أكثر من 55 ألف استشارة طبية

خلال الأسبوع الماضي وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز صحة "937" بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت أن المركز قدم 55755 استشارة طبية، خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 197356 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 66750 استفساراً.

وأبانت "الصحة" أن المركز قام بحجز 63281 موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 11373 بلاغاً، وأنهى إجراء 197 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى، فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة"، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز صحة 937 أحد أهم المبادرات في وزارة الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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