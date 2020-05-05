النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية": مبادرة "عودة" تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائيًّا وفق الشروط المعلنة سابقًا

للمقيمين حاملي تأشيرات "الخروج والعودة والنهائي والزيارة بمختلف أنواعها والسياحية".. عبر "أبشر"

أعلنت وزارة الداخلية إتاحة التسجيل بشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرات (الخروج والعودة، والنهائي، والزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) في السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول الآتية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول). مبينة أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بهدف التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين ستكون عبر المطارات الآتية: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة) بعد موافقة الدول على استقبال رعاياها.

يُذكر أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

وزارة الداخلية عودة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية": مبادرة "عودة" تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائيًّا وفق الشروط المعلنة سابقًا
سبق

أعلنت وزارة الداخلية إتاحة التسجيل بشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرات (الخروج والعودة، والنهائي، والزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) في السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول الآتية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول). مبينة أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بهدف التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين ستكون عبر المطارات الآتية: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة) بعد موافقة الدول على استقبال رعاياها.

يُذكر أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:55 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:41 AM

"الداخلية": مبادرة "عودة" تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائيًّا وفق الشروط المعلنة سابقًا

للمقيمين حاملي تأشيرات "الخروج والعودة والنهائي والزيارة بمختلف أنواعها والسياحية".. عبر "أبشر"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
9,189

أعلنت وزارة الداخلية إتاحة التسجيل بشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرات (الخروج والعودة، والنهائي، والزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) في السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول الآتية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول). مبينة أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بهدف التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين ستكون عبر المطارات الآتية: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة) بعد موافقة الدول على استقبال رعاياها.

يُذكر أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,919
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,068
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,003

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة