"الداخلية": مبادرة "عودة" تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائيًّا وفق الشروط المعلنة سابقًا

للمقيمين حاملي تأشيرات "الخروج والعودة والنهائي والزيارة بمختلف أنواعها والسياحية".. عبر "أبشر"

أعلنت وزارة الداخلية إتاحة التسجيل بشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرات (الخروج والعودة، والنهائي، والزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) في السفر جوًّا لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول الآتية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول). مبينة أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)؛ وذلك بهدف التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين ستكون عبر المطارات الآتية: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة) بعد موافقة الدول على استقبال رعاياها.

يُذكر أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هي (وزارة الخارجية، وزارة الحج والعمرة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مركز المعلومات الوطني، الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية)، إضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).