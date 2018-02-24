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"النقل" تطلق مسودة لائحتها لحقوق ركاب القطارات

لتلقي مرئيات العموم حولها قبل اعتمادها والعمل بها

أطلقت هيئة النقل العام مسودة لائحتها لحماية حقوق الركاب بالقطارات في المملكة، ووجهت دعوة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" لتلقي مرئيات العموم حول مسودة اللائحة، تمهيدًا لاعتمادها والعمل بها.

وفي إيضاح حول أهمية اللائحة الجديدة، قال نائب رئيس هيئة النقل العام المهندس محمد بن فهد الشبرمي: الهيئة تضطلع بدور تنظيمي وإشرافي على النقل السككي إلى جانب تنظيمها وإشرافها على أنشطة النقل البحري والبري في المملكة.

وأضاف: حقوق الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام ينظر إليها في هيئة النقل كأولويّة يجب ترسيمها من خلال إطار قانوني يكفل حق الراكب ويحجّم فرص الاجتهاد البعيدة عن القانونية والوضوح.

وأردف "الشبرمي": نقل الركاب عبر القطارات هو أحد هذه الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدًا من الجمهور، كما تشهد توسّعًا ملموسًا، بينما تستند إلى لوائح قديمة ولا تغطي احتياجات مسافر اليوم، ومستوى الموثوقية الذي يتطلع إليه.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري: مرئيات ومقترحات العموم مرحّب بها بعد الاطلاع على مسودة لائحة "حقوق ركاب القطارات" المتاحة على موقع الهيئة www.pta.gov.sa.

وأضاف: يمكن للجمهور الكريم التواصل بمرئياتهم ووضعها محل عناية ونظر المختصين في هيئة النقل من خلال إرسالها على الإيميل railway@pta.gov.sa.

وأردف: يستمر فريق العمل بقطاع النقل السككي بالهيئة في تلقي مرئيات ومقترحات الجمهور حتى 15 مارس 2018م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تطلق مسودة لائحتها لحقوق ركاب القطارات
سبق

أطلقت هيئة النقل العام مسودة لائحتها لحماية حقوق الركاب بالقطارات في المملكة، ووجهت دعوة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" لتلقي مرئيات العموم حول مسودة اللائحة، تمهيدًا لاعتمادها والعمل بها.

وفي إيضاح حول أهمية اللائحة الجديدة، قال نائب رئيس هيئة النقل العام المهندس محمد بن فهد الشبرمي: الهيئة تضطلع بدور تنظيمي وإشرافي على النقل السككي إلى جانب تنظيمها وإشرافها على أنشطة النقل البحري والبري في المملكة.

وأضاف: حقوق الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام ينظر إليها في هيئة النقل كأولويّة يجب ترسيمها من خلال إطار قانوني يكفل حق الراكب ويحجّم فرص الاجتهاد البعيدة عن القانونية والوضوح.

وأردف "الشبرمي": نقل الركاب عبر القطارات هو أحد هذه الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدًا من الجمهور، كما تشهد توسّعًا ملموسًا، بينما تستند إلى لوائح قديمة ولا تغطي احتياجات مسافر اليوم، ومستوى الموثوقية الذي يتطلع إليه.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري: مرئيات ومقترحات العموم مرحّب بها بعد الاطلاع على مسودة لائحة "حقوق ركاب القطارات" المتاحة على موقع الهيئة www.pta.gov.sa.

وأضاف: يمكن للجمهور الكريم التواصل بمرئياتهم ووضعها محل عناية ونظر المختصين في هيئة النقل من خلال إرسالها على الإيميل railway@pta.gov.sa.

وأردف: يستمر فريق العمل بقطاع النقل السككي بالهيئة في تلقي مرئيات ومقترحات الجمهور حتى 15 مارس 2018م.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:33 PM

"النقل" تطلق مسودة لائحتها لحقوق ركاب القطارات

لتلقي مرئيات العموم حولها قبل اعتمادها والعمل بها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة النقل العام مسودة لائحتها لحماية حقوق الركاب بالقطارات في المملكة، ووجهت دعوة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" لتلقي مرئيات العموم حول مسودة اللائحة، تمهيدًا لاعتمادها والعمل بها.

وفي إيضاح حول أهمية اللائحة الجديدة، قال نائب رئيس هيئة النقل العام المهندس محمد بن فهد الشبرمي: الهيئة تضطلع بدور تنظيمي وإشرافي على النقل السككي إلى جانب تنظيمها وإشرافها على أنشطة النقل البحري والبري في المملكة.

وأضاف: حقوق الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام ينظر إليها في هيئة النقل كأولويّة يجب ترسيمها من خلال إطار قانوني يكفل حق الراكب ويحجّم فرص الاجتهاد البعيدة عن القانونية والوضوح.

وأردف "الشبرمي": نقل الركاب عبر القطارات هو أحد هذه الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدًا من الجمهور، كما تشهد توسّعًا ملموسًا، بينما تستند إلى لوائح قديمة ولا تغطي احتياجات مسافر اليوم، ومستوى الموثوقية الذي يتطلع إليه.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري: مرئيات ومقترحات العموم مرحّب بها بعد الاطلاع على مسودة لائحة "حقوق ركاب القطارات" المتاحة على موقع الهيئة www.pta.gov.sa.

وأضاف: يمكن للجمهور الكريم التواصل بمرئياتهم ووضعها محل عناية ونظر المختصين في هيئة النقل من خلال إرسالها على الإيميل railway@pta.gov.sa.

وأردف: يستمر فريق العمل بقطاع النقل السككي بالهيئة في تلقي مرئيات ومقترحات الجمهور حتى 15 مارس 2018م.

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