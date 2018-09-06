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جمرك مطار الطائف ينفذ حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي

تكللت بالنجاح ولاقت إقبالاً مميزًا من قِبل منسوبي المطار

نفذ جمرك مطار الطائف الدولي، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

فيما لاقت الحملة صدى رائعًا من جميع القطاعات في المطار وتكللت بالنجاح ولله الحمد نتيجة للإقبال الرائع من قِبل المتبرعين.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج التي تقوم بها هيئة الجمارك، عرفانًا وتقديرًا لما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

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جمرك مطار الطائف ينفذ حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي
سبق

نفذ جمرك مطار الطائف الدولي، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

فيما لاقت الحملة صدى رائعًا من جميع القطاعات في المطار وتكللت بالنجاح ولله الحمد نتيجة للإقبال الرائع من قِبل المتبرعين.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج التي تقوم بها هيئة الجمارك، عرفانًا وتقديرًا لما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
11:57 PM

جمرك مطار الطائف ينفذ حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي

تكللت بالنجاح ولاقت إقبالاً مميزًا من قِبل منسوبي المطار

A A A
ياسر العتيبي - الطائف
0
89

نفذ جمرك مطار الطائف الدولي، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

فيما لاقت الحملة صدى رائعًا من جميع القطاعات في المطار وتكللت بالنجاح ولله الحمد نتيجة للإقبال الرائع من قِبل المتبرعين.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج التي تقوم بها هيئة الجمارك، عرفانًا وتقديرًا لما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

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