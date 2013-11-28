النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
طفلة العشرة أعوام شاهدت الجريمة ونجت من الحادثة

القاتل في "قضية القنفذة" يعترف أمام النيابة بالتفاصيل البشعة للجريمة

ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله "سقيا" للرياض من توقعات

فيما تواصل التيارات الباردة شمالاً تدفقها لتلاقي أخرى دافئة تأتى من الجنوب

هطلت زخات من المطر، ليلة أمس، على العاصمة الرياض؛ بسبب تأثيرات الحالة الماطرة "سقيا" التي تجلب معها الأمطار الرعدية للعديد من مناطق المملكة بدرجات غزارة متباينة من منطقة لأخرى منذ يوم الخميس الماضي، والتي يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، تعود فرص هطول الأمطار للعاصمة الرياض هذه الليلة، أي ليلة السبت/الأحد، وتهطل زخات من الأمطار تترافق بالرعد أحياناً.

وأضاف: "تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع".

وتشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة وطيلة الأسبوع القادم بدرجات متفاوتة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق تيارات باردة نسبياً من الشّمال وتلاقيها مع تيارات دافئة ورطبة قادمة من الجنوب، حيث تُبقِي هذه الظروف الجوية العديد من مناطق السعودية غير مستقرة جوياً.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله "سقيا" للرياض من توقعات
سبق

هطلت زخات من المطر، ليلة أمس، على العاصمة الرياض؛ بسبب تأثيرات الحالة الماطرة "سقيا" التي تجلب معها الأمطار الرعدية للعديد من مناطق المملكة بدرجات غزارة متباينة من منطقة لأخرى منذ يوم الخميس الماضي، والتي يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، تعود فرص هطول الأمطار للعاصمة الرياض هذه الليلة، أي ليلة السبت/الأحد، وتهطل زخات من الأمطار تترافق بالرعد أحياناً.

وأضاف: "تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع".

وتشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة وطيلة الأسبوع القادم بدرجات متفاوتة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق تيارات باردة نسبياً من الشّمال وتلاقيها مع تيارات دافئة ورطبة قادمة من الجنوب، حيث تُبقِي هذه الظروف الجوية العديد من مناطق السعودية غير مستقرة جوياً.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
02:47 PM

ليلة ماطرة رعدية على العاصمة.. هذا ما تحمله "سقيا" للرياض من توقعات

فيما تواصل التيارات الباردة شمالاً تدفقها لتلاقي أخرى دافئة تأتى من الجنوب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
671

هطلت زخات من المطر، ليلة أمس، على العاصمة الرياض؛ بسبب تأثيرات الحالة الماطرة "سقيا" التي تجلب معها الأمطار الرعدية للعديد من مناطق المملكة بدرجات غزارة متباينة من منطقة لأخرى منذ يوم الخميس الماضي، والتي يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق موقع "طقس العرب"، تعود فرص هطول الأمطار للعاصمة الرياض هذه الليلة، أي ليلة السبت/الأحد، وتهطل زخات من الأمطار تترافق بالرعد أحياناً.

وأضاف: "تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع".

وتشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة وطيلة الأسبوع القادم بدرجات متفاوتة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق تيارات باردة نسبياً من الشّمال وتلاقيها مع تيارات دافئة ورطبة قادمة من الجنوب، حيث تُبقِي هذه الظروف الجوية العديد من مناطق السعودية غير مستقرة جوياً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,168
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,276
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,605

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة