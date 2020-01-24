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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة برياح سطحية وتدني مدى الرؤية.. حتى 11 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

حالة الطقس الأرصاد أمطار جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:19 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة برياح سطحية وتدني مدى الرؤية.. حتى 11 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشية الله- حتى الساعة الـ11 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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