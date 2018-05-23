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"المالية" تعلن بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار دولار في إصدار شهري

الإصدارات قسمت إلى شريحتين تبلغ الأولى منها 655 مليون ريال

قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو.

وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.84 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.

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"المالية" تعلن بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار دولار في إصدار شهري
سبق

قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو.

وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.84 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
12:02 PM

"المالية" تعلن بيع صكوك بقيمة 2.84 مليار دولار في إصدار شهري

الإصدارات قسمت إلى شريحتين تبلغ الأولى منها 655 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,015

قالت وزارة المالية اليوم الخميس، إن المملكة باعت صكوكًا بقيمة 2.84 مليار ريال (757 مليون دولار) في مايو.

وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2019، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.84 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,754
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,720
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,113
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,328

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