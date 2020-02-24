وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكاميروني المستجدات الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-24 التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا. جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان. وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 04:00 PM

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكاميروني المستجدات الدولية على هامش افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف





A A A





3 مشاركة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.