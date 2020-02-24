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فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكاميروني المستجدات الدولية

على هامش افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وزير العلاقات الخارجية جمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكاميروني المستجدات الدولية
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:00 PM

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكاميروني المستجدات الدولية

على هامش افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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