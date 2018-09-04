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"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة

طالب الجميع بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم

نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.

وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.

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"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة
سبق

نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.

وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:07 PM

"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة

طالب الجميع بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم

A A A
فهد الغبيوي - مكة المكرمة
1
8,877

نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.

وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.

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