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"تعليم الرياض" تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"

تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لديهم وتشجعيهم على تمثيل الوطن

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هــ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

وأكد مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

كما دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل إلى إيلاء المنافسة العلمية الاهتمام اللازم لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa وذلك قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ.

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"تعليم الرياض" تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هــ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

وأكد مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

كما دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل إلى إيلاء المنافسة العلمية الاهتمام اللازم لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa وذلك قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
02:27 PM

"تعليم الرياض" تدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م"

تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لديهم وتشجعيهم على تمثيل الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية، الطلاب والطالبات إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي" إبداع 2022م" للعام الدراسي الحالي 1443هــ، من منطلق إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة الفاعلة بمشاريع علمية وإبداعية نابعة من رغباتهم وميولهم.

وأكد مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي التي تسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.

كما دعا مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل إلى إيلاء المنافسة العلمية الاهتمام اللازم لضمان المشاركة الفاعلة، وتكليف معلم أو منسق الموهوبين للتعريف بالمسابقة وشرح تعليماتها ومعاييرها وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للأولمبياد www.ibda.org.sa وذلك قبل تاريخ 21/ 2/ 1443هـ.

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