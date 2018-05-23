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الأخضر الشاب يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة فرنسا في المونديال

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس تدريباته ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وأدى لاعبو "الأخضر" خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "غيدانيا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، مراناً على التنشيط الهجومي، أعقبه مران تخصصي لخطوط الفريق.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فرنسا يوم السبت في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

يُذكر أن الأخضر الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 إلى جوار منتخبات: بنما، ومالي، وفرنسا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة فرنسا في المونديال
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس تدريباته ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وأدى لاعبو "الأخضر" خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "غيدانيا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، مراناً على التنشيط الهجومي، أعقبه مران تخصصي لخطوط الفريق.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فرنسا يوم السبت في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

يُذكر أن الأخضر الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 إلى جوار منتخبات: بنما، ومالي، وفرنسا.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
10:09 PM

الأخضر الشاب يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة فرنسا في المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الخميس تدريباته ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وأدى لاعبو "الأخضر" خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "غيدانيا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، مراناً على التنشيط الهجومي، أعقبه مران تخصصي لخطوط الفريق.

ويختتم المنتخب السعودي غداً الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب فرنسا يوم السبت في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

يُذكر أن الأخضر الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 إلى جوار منتخبات: بنما، ومالي، وفرنسا.

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