وزير الإعلام اليمني: محاولة الحوثي استهداف السفن التجارية تصعيد للإرهاب

أكد أن الميليشيا تستغل اتفاق السويد للسيطرة على موانئ ومدينة الحديدة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏العملية الإرهابية الفاشلة التي خططت الميليشيا الحوثية لتنفيذها في البحر الأحمر وباب المندب تأتي ضمن المسار التصعيدي لجرائمها الإرهابية تنفيذاً لسياسات نظام إيران التخريبية في المنطقة .

وقال وزير الإعلام اليمني: العمل الإرهابي الفاشل الذي خططت الميليشيا الحوثية لتنفيذه جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد أُطلق من محافظة الحديدة اليمنية, وزراعة الألغام البحرية، يؤكد من جديد الخطر الذي لا زال يمثله وجودها في أجزاء من الشريط الساحلي على خطوط الملاحة وحركة التجارة الدولية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.

وأضاف: هذه الجرائم الإرهابية ما كانت لتتم لولا استغلال الميليشيا الحوثية لاتفاق السويد واستمرار سيطرتها على موانئ ومدينة الحديدة.

وطالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث باتخاذ موقف واضح من التصعيد المتواصل للميليشيا الحوثية الذي تجاوز الخطوط الحمراء بمحاولة استهداف حركة السفن التجارية، وإعلان مصير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة.