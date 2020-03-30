"الحبوب": استقبلنا 19 باخرة قمح بكمية قدرها ١.٢ مليون طن

تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها حتى شهر يونيو ٢٠٢٠

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم، إنها استقبلت عدد (١٩) باخرة قمح تم التعاقد عليها ومبرمج وصولها لموانئ المملكة حتى شهر يونيو ٢٠٢٠، بكميه قدرها (١.٢) مليون طن.

وأمس كشفت المؤسسة عن تفريغ (٧) بواخر بموانئ المملكة المختلفة بكمية تبلغ نحو (٤٥٠) ألف طن من الشعير العلفي.