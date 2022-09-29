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"لا يوجد بديل للمطروح".. فرنسا تطالب إيران بالعودة للمفاوضات النووية تفاديًا للتصعيد

مسؤول رفض وضع طهران أي شروط

طالبت الرئاسة الفرنسية إيران، اليوم "الثلاثاء"، بالعودة إلى المحادثات النووية؛ لتفادي أي تصعيد".

وقال مسؤول في الرئاسة: "إن شروط العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 واضحة، ويجب عدم وضع أي شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشدد على أنه لا يوجد بديل لما هو مطروح على الطاولة، وأي صيغة أخرى قد تعني تصعيدًا.

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"لا يوجد بديل للمطروح".. فرنسا تطالب إيران بالعودة للمفاوضات النووية تفاديًا للتصعيد
سبق

طالبت الرئاسة الفرنسية إيران، اليوم "الثلاثاء"، بالعودة إلى المحادثات النووية؛ لتفادي أي تصعيد".

وقال مسؤول في الرئاسة: "إن شروط العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 واضحة، ويجب عدم وضع أي شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشدد على أنه لا يوجد بديل لما هو مطروح على الطاولة، وأي صيغة أخرى قد تعني تصعيدًا.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:28 PM

"لا يوجد بديل للمطروح".. فرنسا تطالب إيران بالعودة للمفاوضات النووية تفاديًا للتصعيد

مسؤول رفض وضع طهران أي شروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت الرئاسة الفرنسية إيران، اليوم "الثلاثاء"، بالعودة إلى المحادثات النووية؛ لتفادي أي تصعيد".

وقال مسؤول في الرئاسة: "إن شروط العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 واضحة، ويجب عدم وضع أي شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وشدد على أنه لا يوجد بديل لما هو مطروح على الطاولة، وأي صيغة أخرى قد تعني تصعيدًا.

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