"كراني": موجة قطبية طويلة الأمد تغطي مناطق المملكة.. وهذا موعدها

سيعبر أجواء الشمالية الغربية فجر الغد ويتحرك للشرق ويغطي الشمال الثلاثاء

توقّع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد كل أجواء المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة موجة باردة؛ نظراً للزائر القطبي بكتلته الباردة الذي سيعبر أجواء الشمالية الغربية فجر الغد، ويتحرك للشرق ويغطي كل الشمال الثلاثاء، ويزداد تعمّقاً حتى أجواء الوسطى والغربية والشرقية.

تفصيلاً، قال "كراني"، في تصريح خاص لـ"سبق": موجة قطبية طويلة الأمد.. بعون الله الزائر القطبي بكتلته الباردة سيعبر أجواء الشمالية الغربية فجر الغد الاثنين، ويتحرك للشرق يغطي كل الشمال الثلاثاء، ويزداد تعمقاً حتى أجواء الوسطى، والغربية، والشرقية، ويؤدي لزيادة عدم الاستقرار على أجواء تلك المناطق مع انخفاض حراري ملموس وحرارة صغرى على الشمال تقارب الصفر المئوي، ودونه مما يؤدي لعودة تكوّن الصقيع، مع نشاط للرياح السطحية والتي بدورها تؤدي لانعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأضاف أن هناك تراجعاً نسبياً للزائر القطبي البارد للشمال يوم الأربعاء المقبل كعملية مد وجزر، ثم يعاود التحرك يوم الخميس 31 يناير، ويتعمق تدريجياً، ويستمر في التعمق حتى 6 فبراير، ويغطي كل أجواء المملكة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها.

وأشار "كراني" إلى أن شدة برودة الموجة تكون من ٤ إلى ٦ فبراير، راجياً من الجميع أخذ الحيطة والحذر، والعودة للملابس الشتوية وعدم التعرض المباشر للتيارات الباردة؛ لتجنب الإصابة بالأمراض الصدرية، كما طالب بتهوية المنازل يوميا فترة الظهيرة.