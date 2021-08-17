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اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة

أعلنت شركة "رسال"، أكبر شركة متخصصة في حلول بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت الرقمية في المنطقة، إبرامها تعاونًا جديدًا مع شركة ماستركارد الرائدة عالميًّا في مجال تقنية المدفوعات؛ بهدف تقديم حملات ترويجية لعملاء ماستركارد في السعودية.

وتعليقًا على هذا التعاون قال حاتم كاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال: "تأتي هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة ماستركارد الرائدة في حلول الدفع ضمن سياق خططنا لتقديم أفضل الخدمات والحلول لشركائنا وعملائنا في مجال بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت، التي ستتيح لعملاء ماستركارد التسوُّق من منصات وشبكة شركاء رسال التي تتجاوز أكثر من 400 علامة تجارية؛ وهو ما سيعود بالفائدة على شركاء رسال وعملاء ماستركارد على حد سواء".

وأضاف: "هذه الخطوة تأتي متسقة مع خطط رسال التوسعية في قيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية، الذي يتجاوز حجمه أكثر من 700 مليار دولار عالميًّا، وأكثر من 1.9 مليار دولار في السعودية، وتعمل فيه شركة رسال مع أكثر من 100 شركة ومنظمة قيادة وأكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية عبر تقديم حلول رقمية متكاملة، تشمل إدارة بطاقات الهدايا والمكافآت مسبقة الدفع، شبكة قنوات رسال، متجر رسال، ومنصة Glee المختصة بمكافآت الشركة، إضافة لحلول برامج الولاء".

من جهته، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: "تحرص ماستركارد على التفاعل بإيجابية مع التغيرات المتسارعة في عادات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، خاصة لجهة تزايد اعتمادهم على المدفوعات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك من خلال العمل مع شركائها على مواصلة توفير حلول تسوق رقمية متطورة وسلسة وآمنة، تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار يأتي التعاون مع شركة رسال ليوفر لعملائنا في السعودية مجموعة واسعة من حلول التسوق الرقمي الآمن، ويمنحهم إمكانية الاستفادة من العروض الحصرية والترويجية التي تقدمها الشركة في المنطقة. وسنواصل العمل الآن وفي المستقبل على الاستفادة من خبراتنا الواسعة وشراكاتنا الاستراتيجية وقدراتنا الابتكارية لدعم وتعزيز نظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية".

وكانت دراسة أجرتها ماستركارد أواخر العام الماضي قد كشفت عن نمو سريع في التسوق عبر الإنترنت؛ إذ يتسوق نحو ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في السعودية عبر الإنترنت، مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الجائحة. فيما أكد أكثر من نصف المستهلكين في السعودية أن توفير تجارب دفع آمنة عنصر أساسي في تجارب التسوق الجيدة، وهو الأمر الذي توليه ماستركارد أولوية قصوى في ظل حرصها على تزويد المستهلكين بتجارب دفع آمنة ومريحة وسلسة.

وتعمل شركة رسال حاليًا في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعُمان وقطر. كما أعلنت مؤخرًا إطلاقها هويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع، إضافة لدخولها سوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المختصة ببرامج الولاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة
سبق

أعلنت شركة "رسال"، أكبر شركة متخصصة في حلول بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت الرقمية في المنطقة، إبرامها تعاونًا جديدًا مع شركة ماستركارد الرائدة عالميًّا في مجال تقنية المدفوعات؛ بهدف تقديم حملات ترويجية لعملاء ماستركارد في السعودية.

وتعليقًا على هذا التعاون قال حاتم كاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال: "تأتي هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة ماستركارد الرائدة في حلول الدفع ضمن سياق خططنا لتقديم أفضل الخدمات والحلول لشركائنا وعملائنا في مجال بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت، التي ستتيح لعملاء ماستركارد التسوُّق من منصات وشبكة شركاء رسال التي تتجاوز أكثر من 400 علامة تجارية؛ وهو ما سيعود بالفائدة على شركاء رسال وعملاء ماستركارد على حد سواء".

وأضاف: "هذه الخطوة تأتي متسقة مع خطط رسال التوسعية في قيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية، الذي يتجاوز حجمه أكثر من 700 مليار دولار عالميًّا، وأكثر من 1.9 مليار دولار في السعودية، وتعمل فيه شركة رسال مع أكثر من 100 شركة ومنظمة قيادة وأكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية عبر تقديم حلول رقمية متكاملة، تشمل إدارة بطاقات الهدايا والمكافآت مسبقة الدفع، شبكة قنوات رسال، متجر رسال، ومنصة Glee المختصة بمكافآت الشركة، إضافة لحلول برامج الولاء".

من جهته، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: "تحرص ماستركارد على التفاعل بإيجابية مع التغيرات المتسارعة في عادات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، خاصة لجهة تزايد اعتمادهم على المدفوعات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك من خلال العمل مع شركائها على مواصلة توفير حلول تسوق رقمية متطورة وسلسة وآمنة، تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار يأتي التعاون مع شركة رسال ليوفر لعملائنا في السعودية مجموعة واسعة من حلول التسوق الرقمي الآمن، ويمنحهم إمكانية الاستفادة من العروض الحصرية والترويجية التي تقدمها الشركة في المنطقة. وسنواصل العمل الآن وفي المستقبل على الاستفادة من خبراتنا الواسعة وشراكاتنا الاستراتيجية وقدراتنا الابتكارية لدعم وتعزيز نظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية".

وكانت دراسة أجرتها ماستركارد أواخر العام الماضي قد كشفت عن نمو سريع في التسوق عبر الإنترنت؛ إذ يتسوق نحو ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في السعودية عبر الإنترنت، مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الجائحة. فيما أكد أكثر من نصف المستهلكين في السعودية أن توفير تجارب دفع آمنة عنصر أساسي في تجارب التسوق الجيدة، وهو الأمر الذي توليه ماستركارد أولوية قصوى في ظل حرصها على تزويد المستهلكين بتجارب دفع آمنة ومريحة وسلسة.

وتعمل شركة رسال حاليًا في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعُمان وقطر. كما أعلنت مؤخرًا إطلاقها هويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع، إضافة لدخولها سوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المختصة ببرامج الولاء.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:43 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:22 PM

اتفاقية تعاون بين "رسال" و"ماستركارد" توفِّر حلول تسوُّق وباقات مكافآت واسعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "رسال"، أكبر شركة متخصصة في حلول بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت الرقمية في المنطقة، إبرامها تعاونًا جديدًا مع شركة ماستركارد الرائدة عالميًّا في مجال تقنية المدفوعات؛ بهدف تقديم حملات ترويجية لعملاء ماستركارد في السعودية.

وتعليقًا على هذا التعاون قال حاتم كاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال: "تأتي هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة ماستركارد الرائدة في حلول الدفع ضمن سياق خططنا لتقديم أفضل الخدمات والحلول لشركائنا وعملائنا في مجال بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت، التي ستتيح لعملاء ماستركارد التسوُّق من منصات وشبكة شركاء رسال التي تتجاوز أكثر من 400 علامة تجارية؛ وهو ما سيعود بالفائدة على شركاء رسال وعملاء ماستركارد على حد سواء".

وأضاف: "هذه الخطوة تأتي متسقة مع خطط رسال التوسعية في قيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية، الذي يتجاوز حجمه أكثر من 700 مليار دولار عالميًّا، وأكثر من 1.9 مليار دولار في السعودية، وتعمل فيه شركة رسال مع أكثر من 100 شركة ومنظمة قيادة وأكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية عبر تقديم حلول رقمية متكاملة، تشمل إدارة بطاقات الهدايا والمكافآت مسبقة الدفع، شبكة قنوات رسال، متجر رسال، ومنصة Glee المختصة بمكافآت الشركة، إضافة لحلول برامج الولاء".

من جهته، قال جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: "تحرص ماستركارد على التفاعل بإيجابية مع التغيرات المتسارعة في عادات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، خاصة لجهة تزايد اعتمادهم على المدفوعات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك من خلال العمل مع شركائها على مواصلة توفير حلول تسوق رقمية متطورة وسلسة وآمنة، تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار يأتي التعاون مع شركة رسال ليوفر لعملائنا في السعودية مجموعة واسعة من حلول التسوق الرقمي الآمن، ويمنحهم إمكانية الاستفادة من العروض الحصرية والترويجية التي تقدمها الشركة في المنطقة. وسنواصل العمل الآن وفي المستقبل على الاستفادة من خبراتنا الواسعة وشراكاتنا الاستراتيجية وقدراتنا الابتكارية لدعم وتعزيز نظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية".

وكانت دراسة أجرتها ماستركارد أواخر العام الماضي قد كشفت عن نمو سريع في التسوق عبر الإنترنت؛ إذ يتسوق نحو ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في السعودية عبر الإنترنت، مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الجائحة. فيما أكد أكثر من نصف المستهلكين في السعودية أن توفير تجارب دفع آمنة عنصر أساسي في تجارب التسوق الجيدة، وهو الأمر الذي توليه ماستركارد أولوية قصوى في ظل حرصها على تزويد المستهلكين بتجارب دفع آمنة ومريحة وسلسة.

وتعمل شركة رسال حاليًا في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وعُمان وقطر. كما أعلنت مؤخرًا إطلاقها هويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع، إضافة لدخولها سوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المختصة ببرامج الولاء.

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