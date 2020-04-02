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شاهد.. ضبط عمالة جزارة بالطائف حولت سكنها لتخزين لحوم مجهولة

جعلوا دورة المياه المقر الرئيس لها.. وتم إيقاع الغرامات بحدّها الأعلى

داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الأسواق" ببلدية شرق الفرعية، وبمساندة أمنية، وبعد بلاغ وردها من أحد المواطنين؛ سكنًا عبارة عن شقة لعمالة أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم.

فيما كُشف عن تحويله مقرًّا لتخزين اللحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة تقدر بما يزيد على 30 كيلو، داخل ثلاجات تفتقد لشروط الصحة الآمنة، كما كُشف عن تحويل دورة مياه داخل السكن لتكون مقرًّا لتخزين تلك اللحوم، وعليه فقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاع الغرامات بحدها الأعلى حيال تلك المخالفات.

"سبق" تابعت تلك المهمة التي قام بها مراقبو البلدية الفرعية، فيما علمت عن تحايل عمالة الملحمة في شراء لحوم مُثلجة خارجية مجهولة المصدر بأسعار زهيدة، وبيعها على أنها طازجة داخل الملحمة التي تقع بجانب السكن في أحد الأحياء بالمحافظة بسعر الكيلو 50 ريالًا بعد إذابتها.

ويفتقد السكن الخاص بالعمالة لأبسط شروط النظافة؛ حيث عُثر مع اللحوم على كميات من الشحوم المعبأة داخل ثلاجات تفتقد للحفظ الآمن، وتنتشر بداخلها الحشرات، فيما جرى إغلاق الملحمة وإنزال الغرامات المقررة نظامًا، وتكليف صاحب المحل بمراجعة الأمانة لاستكمال اللازم.

هذا وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ"سبق"؛ أنه سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتم التهاون مع المتساهلين والمخالفين للإجراءات النظامية التي تفرضها الأمانة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مشيدًا بجهود الإدارات والبلديات الفرعية وجميع العاملين، في ظلّ تطبيق ومتابعة الإجراءات المُتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، كذلك المتلاعبون بالصحة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط عمالة جزارة بالطائف حولت سكنها لتخزين لحوم مجهولة
سبق

داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الأسواق" ببلدية شرق الفرعية، وبمساندة أمنية، وبعد بلاغ وردها من أحد المواطنين؛ سكنًا عبارة عن شقة لعمالة أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم.

فيما كُشف عن تحويله مقرًّا لتخزين اللحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة تقدر بما يزيد على 30 كيلو، داخل ثلاجات تفتقد لشروط الصحة الآمنة، كما كُشف عن تحويل دورة مياه داخل السكن لتكون مقرًّا لتخزين تلك اللحوم، وعليه فقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاع الغرامات بحدها الأعلى حيال تلك المخالفات.

"سبق" تابعت تلك المهمة التي قام بها مراقبو البلدية الفرعية، فيما علمت عن تحايل عمالة الملحمة في شراء لحوم مُثلجة خارجية مجهولة المصدر بأسعار زهيدة، وبيعها على أنها طازجة داخل الملحمة التي تقع بجانب السكن في أحد الأحياء بالمحافظة بسعر الكيلو 50 ريالًا بعد إذابتها.

ويفتقد السكن الخاص بالعمالة لأبسط شروط النظافة؛ حيث عُثر مع اللحوم على كميات من الشحوم المعبأة داخل ثلاجات تفتقد للحفظ الآمن، وتنتشر بداخلها الحشرات، فيما جرى إغلاق الملحمة وإنزال الغرامات المقررة نظامًا، وتكليف صاحب المحل بمراجعة الأمانة لاستكمال اللازم.

هذا وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ"سبق"؛ أنه سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتم التهاون مع المتساهلين والمخالفين للإجراءات النظامية التي تفرضها الأمانة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مشيدًا بجهود الإدارات والبلديات الفرعية وجميع العاملين، في ظلّ تطبيق ومتابعة الإجراءات المُتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، كذلك المتلاعبون بالصحة العامة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:32 PM

شاهد.. ضبط عمالة جزارة بالطائف حولت سكنها لتخزين لحوم مجهولة

جعلوا دورة المياه المقر الرئيس لها.. وتم إيقاع الغرامات بحدّها الأعلى

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فهد العتيبي - الطائف
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3,490

داهمت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة الأسواق" ببلدية شرق الفرعية، وبمساندة أمنية، وبعد بلاغ وردها من أحد المواطنين؛ سكنًا عبارة عن شقة لعمالة أحد محلات الجزارة لبيع اللحوم.

فيما كُشف عن تحويله مقرًّا لتخزين اللحوم مجهولة المصدر وبكميات كبيرة تقدر بما يزيد على 30 كيلو، داخل ثلاجات تفتقد لشروط الصحة الآمنة، كما كُشف عن تحويل دورة مياه داخل السكن لتكون مقرًّا لتخزين تلك اللحوم، وعليه فقد تمت مصادرة تلك اللحوم وإتلافها، بالإضافة إلى إيقاع الغرامات بحدها الأعلى حيال تلك المخالفات.

"سبق" تابعت تلك المهمة التي قام بها مراقبو البلدية الفرعية، فيما علمت عن تحايل عمالة الملحمة في شراء لحوم مُثلجة خارجية مجهولة المصدر بأسعار زهيدة، وبيعها على أنها طازجة داخل الملحمة التي تقع بجانب السكن في أحد الأحياء بالمحافظة بسعر الكيلو 50 ريالًا بعد إذابتها.

ويفتقد السكن الخاص بالعمالة لأبسط شروط النظافة؛ حيث عُثر مع اللحوم على كميات من الشحوم المعبأة داخل ثلاجات تفتقد للحفظ الآمن، وتنتشر بداخلها الحشرات، فيما جرى إغلاق الملحمة وإنزال الغرامات المقررة نظامًا، وتكليف صاحب المحل بمراجعة الأمانة لاستكمال اللازم.

هذا وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لـ"سبق"؛ أنه سيتم تطبيق العقوبات، ولن يتم التهاون مع المتساهلين والمخالفين للإجراءات النظامية التي تفرضها الأمانة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، مشيدًا بجهود الإدارات والبلديات الفرعية وجميع العاملين، في ظلّ تطبيق ومتابعة الإجراءات المُتخذة حيال منع انتشار فيروس كورونا، كذلك المتلاعبون بالصحة العامة.

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