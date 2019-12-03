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وداع من الحرم وسيرة لا تُمحى.. رحل "متعب بن عبدالعزيز" والتاريخ شاهد ودليل

رحلة متنوعة بين السياسة والإدارة والوزارة وتُقام الصلاة عليه عصرًا بالرياض ومكة

تُقام الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونعى مغردون الأمير الراحل، واستذكروا سيرته الطويلة في خدمة الوطن؛ مستذكرين توليه عدة مناصب في الحكومة بدءًا من عهد المؤسس طيب الله ثراه.

ووُلد الأمير الراحل عام 1931م، وعاش طفولته في الرياض ودرس فيها، ثم انتقل للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخصص في العلوم السياسية وحصل فيه على درجة البكالوريوس، ثم عاد إلى المملكة ليبدأ مسيرته في العمل الحكومي وخدمة الوطن.

وقد أمر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بتعيين الأمير الراحل أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، وظل أميرًا من 1373هـ وحتى 1375هـ، ثم وزيرًا للأشغال العامة والإسكان من 1375هـ وحتى 1399هـ وهي الوزارة التي عاد لها أيضًا في عام 1404 وحتى 1424.

وقد تولى الراحل مناصب عديدة أخرى من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية في الفترة الأولى من حياته، ووزارة المياه والكهرباء في فترات متفاوتة، وغاب عن المشهد مؤخرًا بعدما غادر آخر وزارة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكان للأمير الراحل دور بارز في من خلال حقائب الوزارات الخدمية.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي، اليوم، بيان بأنه انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز جامع الإمام تركي بن عبدالله الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وداع من الحرم وسيرة لا تُمحى.. رحل "متعب بن عبدالعزيز" والتاريخ شاهد ودليل
سبق

تُقام الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونعى مغردون الأمير الراحل، واستذكروا سيرته الطويلة في خدمة الوطن؛ مستذكرين توليه عدة مناصب في الحكومة بدءًا من عهد المؤسس طيب الله ثراه.

ووُلد الأمير الراحل عام 1931م، وعاش طفولته في الرياض ودرس فيها، ثم انتقل للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخصص في العلوم السياسية وحصل فيه على درجة البكالوريوس، ثم عاد إلى المملكة ليبدأ مسيرته في العمل الحكومي وخدمة الوطن.

وقد أمر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بتعيين الأمير الراحل أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، وظل أميرًا من 1373هـ وحتى 1375هـ، ثم وزيرًا للأشغال العامة والإسكان من 1375هـ وحتى 1399هـ وهي الوزارة التي عاد لها أيضًا في عام 1404 وحتى 1424.

وقد تولى الراحل مناصب عديدة أخرى من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية في الفترة الأولى من حياته، ووزارة المياه والكهرباء في فترات متفاوتة، وغاب عن المشهد مؤخرًا بعدما غادر آخر وزارة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكان للأمير الراحل دور بارز في من خلال حقائب الوزارات الخدمية.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي، اليوم، بيان بأنه انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:02 PM

وداع من الحرم وسيرة لا تُمحى.. رحل "متعب بن عبدالعزيز" والتاريخ شاهد ودليل

رحلة متنوعة بين السياسة والإدارة والوزارة وتُقام الصلاة عليه عصرًا بالرياض ومكة

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محمد المواسي - الرياض
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10,373

تُقام الصلاة على المغفور له -بإذن الله تعالى- الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، وبعد صلاة العشاء في نفس اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونعى مغردون الأمير الراحل، واستذكروا سيرته الطويلة في خدمة الوطن؛ مستذكرين توليه عدة مناصب في الحكومة بدءًا من عهد المؤسس طيب الله ثراه.

ووُلد الأمير الراحل عام 1931م، وعاش طفولته في الرياض ودرس فيها، ثم انتقل للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخصص في العلوم السياسية وحصل فيه على درجة البكالوريوس، ثم عاد إلى المملكة ليبدأ مسيرته في العمل الحكومي وخدمة الوطن.

وقد أمر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بتعيين الأمير الراحل أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، وظل أميرًا من 1373هـ وحتى 1375هـ، ثم وزيرًا للأشغال العامة والإسكان من 1375هـ وحتى 1399هـ وهي الوزارة التي عاد لها أيضًا في عام 1404 وحتى 1424.

وقد تولى الراحل مناصب عديدة أخرى من بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية في الفترة الأولى من حياته، ووزارة المياه والكهرباء في فترات متفاوتة، وغاب عن المشهد مؤخرًا بعدما غادر آخر وزارة وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكان للأمير الراحل دور بارز في من خلال حقائب الوزارات الخدمية.

وكان قد صدر عن الديوان الملكي، اليوم، بيان بأنه انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا الاثنين الموافق 5/ 4/ 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

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