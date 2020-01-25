الكُتلة الباردة تتعمّق والحرارة دون الصفر المئوي الليلة

يُتوقع أن تُسجل طريف "2 مئوية" تحت الصفر ما يستدعي الحذر

تنخفض في الساعات المقبلة من هذه الليلة بمعية "كُتلة هوائية قارسة البرودة"، درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على نطاقات واسعة في شمال المملكة.

ويُتوقع أن تُسجل طريف درجتين مئويتين تحت الصفر هذه الليلة؛ ما يعني سيطرة أجواءٍ شديدة البرودة، تستوجب الحيطة والحذر واستخدام وسائل التدفئة المناسبة، كما يُتوقع تشكُّل الصقيع وحدوث الانجماد؛ نظراً للانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

ووفق "طقس العرب" تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ لافتٍ كبير في أغلب مناطق القطاع الشمالي من المملكة: عرعر، القريات، سكاكا، الجوف، تبوك، والحدود الشمالية وحائل، ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق إلى حدود الصفر المئوي، مع فرصة لتشكُّل الصقيع في بعض المناطق.