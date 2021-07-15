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وفاة "مروعي بحري"

توفي والد موسى مروعي بحري - نائب الرئيس للتسويق والاتصال في طيران ناس.

وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية قرّرت أسرة الفقيد استقبال العزاء للرجال والنساء عن طريق الاتصال هاتفيًّا أو عبر الواتساب فقط.

أسرة تحرير "سبق" تقدّم العزاء للأستاذ موسى بحري، وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

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وفاة "مروعي بحري"
سبق

توفي والد موسى مروعي بحري - نائب الرئيس للتسويق والاتصال في طيران ناس.

وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية قرّرت أسرة الفقيد استقبال العزاء للرجال والنساء عن طريق الاتصال هاتفيًّا أو عبر الواتساب فقط.

أسرة تحرير "سبق" تقدّم العزاء للأستاذ موسى بحري، وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:37 PM

وفاة "مروعي بحري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي والد موسى مروعي بحري - نائب الرئيس للتسويق والاتصال في طيران ناس.

وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية قرّرت أسرة الفقيد استقبال العزاء للرجال والنساء عن طريق الاتصال هاتفيًّا أو عبر الواتساب فقط.

أسرة تحرير "سبق" تقدّم العزاء للأستاذ موسى بحري، وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

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