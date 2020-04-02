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بالصور.. شاشات إلكترونية لعرض ومراقبة أسعار الخضار والفواكه بالجوف

بشكل يومي.. لتطمين المواطنين والمقيمين بأن الوضع متابَع بشكل دقيق

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بوضع شاشات إلكترونية داخل السوق المركزي للخضار والفاكهة، تتضمن قائمة عرض أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق.

في ظل ما تشهده المملكة من وفرة في المخزون للمواد الغذائية والخضار والفواكه، وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولمراقبة الأسعار بشكل يومي وتطمين المواطنين والمقيمين بأن الوضع متابع بشكل دقيق.

وبين أمين منطقة الجوف أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة لحماية المستهلكين، وخطوة تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية.

وأفاد الشرعان أنه يمكن للجميع الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لجميع المنتجات الزراعية، وتحدّث بشكل يومي من قبل الدلّالين المعتمدين، بإشراف من قبل إدارة الأسواق بالأمانة، مع التشديد على الرقابة الصحية والجولات المستمرة، وفحص الخضار بمختبر سلامة الأغذية بشكل منتظم ومستمر على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة الجوف الجميع للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز خدمة العملاء 940، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. شاشات إلكترونية لعرض ومراقبة أسعار الخضار والفواكه بالجوف
سبق

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بوضع شاشات إلكترونية داخل السوق المركزي للخضار والفاكهة، تتضمن قائمة عرض أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق.

في ظل ما تشهده المملكة من وفرة في المخزون للمواد الغذائية والخضار والفواكه، وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولمراقبة الأسعار بشكل يومي وتطمين المواطنين والمقيمين بأن الوضع متابع بشكل دقيق.

وبين أمين منطقة الجوف أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة لحماية المستهلكين، وخطوة تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية.

وأفاد الشرعان أنه يمكن للجميع الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لجميع المنتجات الزراعية، وتحدّث بشكل يومي من قبل الدلّالين المعتمدين، بإشراف من قبل إدارة الأسواق بالأمانة، مع التشديد على الرقابة الصحية والجولات المستمرة، وفحص الخضار بمختبر سلامة الأغذية بشكل منتظم ومستمر على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة الجوف الجميع للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز خدمة العملاء 940، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
06:27 PM

بالصور.. شاشات إلكترونية لعرض ومراقبة أسعار الخضار والفواكه بالجوف

بشكل يومي.. لتطمين المواطنين والمقيمين بأن الوضع متابَع بشكل دقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بوضع شاشات إلكترونية داخل السوق المركزي للخضار والفاكهة، تتضمن قائمة عرض أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق.

في ظل ما تشهده المملكة من وفرة في المخزون للمواد الغذائية والخضار والفواكه، وفي ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولمراقبة الأسعار بشكل يومي وتطمين المواطنين والمقيمين بأن الوضع متابع بشكل دقيق.

وبين أمين منطقة الجوف أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة لحماية المستهلكين، وخطوة تمهد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت بأسعار المحاصيل الزراعية.

وأفاد الشرعان أنه يمكن للجميع الاطلاع بكل شفافية على الأسعار بشكل يومي لجميع المنتجات الزراعية، وتحدّث بشكل يومي من قبل الدلّالين المعتمدين، بإشراف من قبل إدارة الأسواق بالأمانة، مع التشديد على الرقابة الصحية والجولات المستمرة، وفحص الخضار بمختبر سلامة الأغذية بشكل منتظم ومستمر على جميع المنتجات بالكشف الصحي على الخضار والفواكه، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة منطقة الجوف الجميع للتعاون والإبلاغ عن الملاحظات بالتواصل مع مركز خدمة العملاء 940، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق بلدي "940" المخصص للأجهزة الذكية.

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