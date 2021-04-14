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بريطانيا ستجدد الإغلاق العام حتى 7 مايو على الأقل

سجلت 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.

ويتولى "راب" مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.

ووفق "روسيا اليوم" كان "راب" قد قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليًا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا ستجدد الإغلاق العام حتى 7 مايو على الأقل
سبق

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.

ويتولى "راب" مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.

ووفق "روسيا اليوم" كان "راب" قد قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليًا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:59 AM

بريطانيا ستجدد الإغلاق العام حتى 7 مايو على الأقل

سجلت 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.

ويتولى "راب" مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.

ووفق "روسيا اليوم" كان "راب" قد قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليًا قبل أن تتأكد من سلامة القرار.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا؛ وفقًا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.

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