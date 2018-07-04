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بلدية العارضة تستضيف الاجتماع الثاني لمديري صحة البيئة

تخلله مناقشة تكثيف أعمال الرقابة وفق التوجيهات الوزارية

استضافت بلدية محافظة العارضة الاجتماع الثاني لمديري صحة البيئة في عموم المنطقة، بناء على توجيهات أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.

وترأس الاجتماع المدير العام لصحة البيئة الدكتور ناصر مباركي بالأمانة الذي أفاد بأن هذا الاجتماع الثاني يأتي بعد انتهاء الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٨ ويتم خلال هذه اللقاءات الاطلاع على منجزات البلديات، فيما يتعلق بصحة البيئة والصحة العامة والرقابة الصحية وتبادل الخبرات والتجارب بين البلديات.

وتخلل الاجتماع مناقشة تكثيف أعمال الرقابة الصحيه وفق التوجيهات الوزراية وخصوصاً أن الربع الثالث تتخلله الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، كما تم استعراض تقارير مصورة لإنجازات الربع الثاني لعدد من البلديات توضح الإصلاحات والتعديلات التي تمت في عدد كبير من المنشآت الغذائية والمطاعم في المنطقة.

وأشاد "مباركي" بما تحظى به صحة البيئة من دعم ومتابعة ميدانية وشخصية من قبل أمين المنطقة وشكر رئيس بلدية العارضة على حسن الترتيب والاستقبال.

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بلدية العارضة تستضيف الاجتماع الثاني لمديري صحة البيئة
سبق

استضافت بلدية محافظة العارضة الاجتماع الثاني لمديري صحة البيئة في عموم المنطقة، بناء على توجيهات أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.

وترأس الاجتماع المدير العام لصحة البيئة الدكتور ناصر مباركي بالأمانة الذي أفاد بأن هذا الاجتماع الثاني يأتي بعد انتهاء الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٨ ويتم خلال هذه اللقاءات الاطلاع على منجزات البلديات، فيما يتعلق بصحة البيئة والصحة العامة والرقابة الصحية وتبادل الخبرات والتجارب بين البلديات.

وتخلل الاجتماع مناقشة تكثيف أعمال الرقابة الصحيه وفق التوجيهات الوزراية وخصوصاً أن الربع الثالث تتخلله الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، كما تم استعراض تقارير مصورة لإنجازات الربع الثاني لعدد من البلديات توضح الإصلاحات والتعديلات التي تمت في عدد كبير من المنشآت الغذائية والمطاعم في المنطقة.

وأشاد "مباركي" بما تحظى به صحة البيئة من دعم ومتابعة ميدانية وشخصية من قبل أمين المنطقة وشكر رئيس بلدية العارضة على حسن الترتيب والاستقبال.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:03 PM

بلدية العارضة تستضيف الاجتماع الثاني لمديري صحة البيئة

تخلله مناقشة تكثيف أعمال الرقابة وفق التوجيهات الوزارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استضافت بلدية محافظة العارضة الاجتماع الثاني لمديري صحة البيئة في عموم المنطقة، بناء على توجيهات أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.

وترأس الاجتماع المدير العام لصحة البيئة الدكتور ناصر مباركي بالأمانة الذي أفاد بأن هذا الاجتماع الثاني يأتي بعد انتهاء الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٨ ويتم خلال هذه اللقاءات الاطلاع على منجزات البلديات، فيما يتعلق بصحة البيئة والصحة العامة والرقابة الصحية وتبادل الخبرات والتجارب بين البلديات.

وتخلل الاجتماع مناقشة تكثيف أعمال الرقابة الصحيه وفق التوجيهات الوزراية وخصوصاً أن الربع الثالث تتخلله الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، كما تم استعراض تقارير مصورة لإنجازات الربع الثاني لعدد من البلديات توضح الإصلاحات والتعديلات التي تمت في عدد كبير من المنشآت الغذائية والمطاعم في المنطقة.

وأشاد "مباركي" بما تحظى به صحة البيئة من دعم ومتابعة ميدانية وشخصية من قبل أمين المنطقة وشكر رئيس بلدية العارضة على حسن الترتيب والاستقبال.

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