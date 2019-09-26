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بالروبوت.. جراحة نادرة تنهي معاناة سعودية بالرياض

الأولى من نوعها بمستشفى قوى الأمن نفذها فريق متخصص

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة سيدة سعودية بعد أن استطاع استئصال ناسور بين المثانة والمهبل في عملية نادرة تمت باستخدام تقنية الجراح الآلي كأول حالة من هذا النوع يتم إجراؤها في المستشفى.
وبدأت قصة السيدة السعودية (22 عاماً) حين أحست بأعراض مختلفة منها سلس البول بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية في أحد المستشفيات منذ عدة أشهر، وعليه تم طلب تحويلها لمستشفى قوى الأمن الرياض الذي استقبل الحالة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة قرر فريقه الطبي بقيادة الدكتور عبدالله العنزي استشاري جراحة المسالك البولية وجراحة الروبوت وبمشاركة الدكتور عبدالله الشهري استشاري النساء والولادة وجراحة المسالك البولية وجراحة الحوض الترميمية، إجراء عملية جراحية في الناسور باستخدام الجراح الآلي "الروبوت".
وتعتبر هذه الحالة من المضاعفات النادرة التي تنتج عن إجراء عملية الولادة القيصرية في وقت سابق ولو لمرة واحدة، إذ كانت تستخدم عملية الجراحة التقليدية لإزالة الناسور، أما الآن ومع تطوّر الإمكانيات ووجود أحدث وسائل التقنية الطبية في المستشفى فيستخدم الجراح الآلي "الروبوت".
ويسهم نجاح مثل هذه العمليات باستخدام الجراح الآلي، والتي تجرى وفق المعايير العالمية بنسبة دقة عالية ولله الحمد، في تقليل احتمالية المضاعفات أو النزيف، وكذلك تقلل من الألم وتسهم في سرعة عودة المريض إلى حياته اليومية، كما يوفر الجراح الآلي نظرة شمولية للعضو المراد إجراء العملية له، بوجود كاميرا تصوير تكبر العضو 10 مرات مما يتيح رؤية أدق التفاصيل داخل الجسم كالشعيرات الدموية والأعصاب.
ويضاف هذا الإنجاز الطبي لحزمة الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى قوى الأمن خلال الفترة الماضية بمختلف التخصصات.

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بالروبوت.. جراحة نادرة تنهي معاناة سعودية بالرياض
سبق

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة سيدة سعودية بعد أن استطاع استئصال ناسور بين المثانة والمهبل في عملية نادرة تمت باستخدام تقنية الجراح الآلي كأول حالة من هذا النوع يتم إجراؤها في المستشفى.
وبدأت قصة السيدة السعودية (22 عاماً) حين أحست بأعراض مختلفة منها سلس البول بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية في أحد المستشفيات منذ عدة أشهر، وعليه تم طلب تحويلها لمستشفى قوى الأمن الرياض الذي استقبل الحالة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة قرر فريقه الطبي بقيادة الدكتور عبدالله العنزي استشاري جراحة المسالك البولية وجراحة الروبوت وبمشاركة الدكتور عبدالله الشهري استشاري النساء والولادة وجراحة المسالك البولية وجراحة الحوض الترميمية، إجراء عملية جراحية في الناسور باستخدام الجراح الآلي "الروبوت".
وتعتبر هذه الحالة من المضاعفات النادرة التي تنتج عن إجراء عملية الولادة القيصرية في وقت سابق ولو لمرة واحدة، إذ كانت تستخدم عملية الجراحة التقليدية لإزالة الناسور، أما الآن ومع تطوّر الإمكانيات ووجود أحدث وسائل التقنية الطبية في المستشفى فيستخدم الجراح الآلي "الروبوت".
ويسهم نجاح مثل هذه العمليات باستخدام الجراح الآلي، والتي تجرى وفق المعايير العالمية بنسبة دقة عالية ولله الحمد، في تقليل احتمالية المضاعفات أو النزيف، وكذلك تقلل من الألم وتسهم في سرعة عودة المريض إلى حياته اليومية، كما يوفر الجراح الآلي نظرة شمولية للعضو المراد إجراء العملية له، بوجود كاميرا تصوير تكبر العضو 10 مرات مما يتيح رؤية أدق التفاصيل داخل الجسم كالشعيرات الدموية والأعصاب.
ويضاف هذا الإنجاز الطبي لحزمة الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى قوى الأمن خلال الفترة الماضية بمختلف التخصصات.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
10:52 AM

بالروبوت.. جراحة نادرة تنهي معاناة سعودية بالرياض

الأولى من نوعها بمستشفى قوى الأمن نفذها فريق متخصص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن بالرياض في إنهاء معاناة سيدة سعودية بعد أن استطاع استئصال ناسور بين المثانة والمهبل في عملية نادرة تمت باستخدام تقنية الجراح الآلي كأول حالة من هذا النوع يتم إجراؤها في المستشفى.
وبدأت قصة السيدة السعودية (22 عاماً) حين أحست بأعراض مختلفة منها سلس البول بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية في أحد المستشفيات منذ عدة أشهر، وعليه تم طلب تحويلها لمستشفى قوى الأمن الرياض الذي استقبل الحالة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة قرر فريقه الطبي بقيادة الدكتور عبدالله العنزي استشاري جراحة المسالك البولية وجراحة الروبوت وبمشاركة الدكتور عبدالله الشهري استشاري النساء والولادة وجراحة المسالك البولية وجراحة الحوض الترميمية، إجراء عملية جراحية في الناسور باستخدام الجراح الآلي "الروبوت".
وتعتبر هذه الحالة من المضاعفات النادرة التي تنتج عن إجراء عملية الولادة القيصرية في وقت سابق ولو لمرة واحدة، إذ كانت تستخدم عملية الجراحة التقليدية لإزالة الناسور، أما الآن ومع تطوّر الإمكانيات ووجود أحدث وسائل التقنية الطبية في المستشفى فيستخدم الجراح الآلي "الروبوت".
ويسهم نجاح مثل هذه العمليات باستخدام الجراح الآلي، والتي تجرى وفق المعايير العالمية بنسبة دقة عالية ولله الحمد، في تقليل احتمالية المضاعفات أو النزيف، وكذلك تقلل من الألم وتسهم في سرعة عودة المريض إلى حياته اليومية، كما يوفر الجراح الآلي نظرة شمولية للعضو المراد إجراء العملية له، بوجود كاميرا تصوير تكبر العضو 10 مرات مما يتيح رؤية أدق التفاصيل داخل الجسم كالشعيرات الدموية والأعصاب.
ويضاف هذا الإنجاز الطبي لحزمة الإنجازات الطبية التي حققها مستشفى قوى الأمن خلال الفترة الماضية بمختلف التخصصات.

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