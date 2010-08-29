بريطانيا.. 1.108 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 12 مريضاً

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأن المملكة المتحدة سجلت 1.108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل أمس.

وذكرت أن 12 مريضاً توفوا بعد 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات، التي تجريها خصوصاً في المناطق، التي ينتشر فيها المرض محلياً.