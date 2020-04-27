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الأردن تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض: ندعم جهود الأشقاء في المملكة

لفت وزير الخارجية الأردني النظر إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل الأزمة اليمنية

أكدت الحكومة الأردنية اليوم أهمية الالتزام باتفاق الرياض، داعيةً إلى أن تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني ولضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على دعم ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني.
وبين أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة بما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه.
ولفت وزير الخارجية الأردني النظر إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

الأردن اتفاق الرياض

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الأردن تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض: ندعم جهود الأشقاء في المملكة
سبق

أكدت الحكومة الأردنية اليوم أهمية الالتزام باتفاق الرياض، داعيةً إلى أن تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني ولضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على دعم ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني.
وبين أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة بما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه.
ولفت وزير الخارجية الأردني النظر إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
09:04 PM

الأردن تؤكد أهمية الالتزام باتفاق الرياض: ندعم جهود الأشقاء في المملكة

لفت وزير الخارجية الأردني النظر إلى ضرورة تكاتف الجهود لحل الأزمة اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الحكومة الأردنية اليوم أهمية الالتزام باتفاق الرياض، داعيةً إلى أن تطبيق بنوده ضرورة لحماية مصالح الشعب اليمني ولضمان نجاح جهود حل الأزمة اليمنية وتجنيب اليمنيين المزيد من الصراع والمعاناة.

وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على دعم ما تضمنه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي تم اعتماده إطارا لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني.
وبين أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة بما يضمن أمن اليمن الشقيق واستقراره ووحدة أراضيه.
ولفت وزير الخارجية الأردني النظر إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة.

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