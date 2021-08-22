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الأخضر السعودي يواجه منتخب مالي وديًا

استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض المنتخب الأول مباراة ودية ضد مالي في الخامس من سبتمبر المقبل وذلك استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "إعدادنا لأولى مبارياتنا نحو الطريق إلى كأس العالم 2022 ينطلق من الدمام، "الأخضر" يستضيف مالي استعدادًا لمباراة اليمن.

يُشار إلى أن المباراة الودية للأخضر ضد نظيره المالي ستُقام في الدمام على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة اليمن والمقررة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

يُذكر أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي يواجه منتخب مالي وديًا
سبق

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض المنتخب الأول مباراة ودية ضد مالي في الخامس من سبتمبر المقبل وذلك استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "إعدادنا لأولى مبارياتنا نحو الطريق إلى كأس العالم 2022 ينطلق من الدمام، "الأخضر" يستضيف مالي استعدادًا لمباراة اليمن.

يُشار إلى أن المباراة الودية للأخضر ضد نظيره المالي ستُقام في الدمام على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة اليمن والمقررة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

يُذكر أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
11:50 PM

الأخضر السعودي يواجه منتخب مالي وديًا

استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خوض المنتخب الأول مباراة ودية ضد مالي في الخامس من سبتمبر المقبل وذلك استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "إعدادنا لأولى مبارياتنا نحو الطريق إلى كأس العالم 2022 ينطلق من الدمام، "الأخضر" يستضيف مالي استعدادًا لمباراة اليمن.

يُشار إلى أن المباراة الودية للأخضر ضد نظيره المالي ستُقام في الدمام على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة اليمن والمقررة في العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

يُذكر أن قرعة التصفيات المزدوجة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليمن وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة.

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