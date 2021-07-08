النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طالبان" تسيطر على معبرين حدوديين بين أفغانستان وإيران

جنود منفذ إسلام قلعة لجؤوا إلى طهران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (الخميس)، أن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.

وأضافت الوكالة أن "طالبان" سيطرت أيضًا على معبر "أبو نصر فراهي".

من جانبه أكد مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي سيطرة "طالبان" على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان.

من ناحيتها أشارت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم إلى أن جنودًا أفغانيين لجؤوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"طالبان" تسيطر على معبرين حدوديين بين أفغانستان وإيران
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (الخميس)، أن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.

وأضافت الوكالة أن "طالبان" سيطرت أيضًا على معبر "أبو نصر فراهي".

من جانبه أكد مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي سيطرة "طالبان" على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان.

من ناحيتها أشارت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم إلى أن جنودًا أفغانيين لجؤوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:08 PM

"طالبان" تسيطر على معبرين حدوديين بين أفغانستان وإيران

جنود منفذ إسلام قلعة لجؤوا إلى طهران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,777

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم (الخميس)، أن حركة طالبان الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.

وأضافت الوكالة أن "طالبان" سيطرت أيضًا على معبر "أبو نصر فراهي".

من جانبه أكد مراسل تلفزيون "آر تي" الروسي سيطرة "طالبان" على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران وأفغانستان.

من ناحيتها أشارت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم إلى أن جنودًا أفغانيين لجؤوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة