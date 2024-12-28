"المطرية الجديدة" تطرق أبواب السعودية.. و"خريطة الخيرات" يكشفها "المسند"

قال: تستمر أياماً.. وذروة حظ الرياض من الهطولات مطلع العام والتغيرات واردة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الجديدة تطرق أبواب #السعودية الآن وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية.

وعن طبيعة الحالة، قال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "تبدأ اليوم وتستمر لبضعة أيام، ومتوقع أن تشمل الخيرات معظم المناطق في أيام متفرقة، وبوجهٍ عام الحالة بين ضعيفة إلى متوسطة الغزارة عدا أجزاءٍ من #الشرقية وشمالي #الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية فقد تكون شبه غزيرة".

وأردف: اليوم الأول للحالة المطرية الجديدة، متوقع أن تتشكّل السحب الممطرة اليوم على أجزاءٍ من مناطق: #مكة #المدينة، وشمالي وغربي منطقة #الرياض، وشمالي #الشرقية، و #القصيم #حائل، وجنوبي #الحدود_الشمالية".

وأوضح: "حظ #الرياض المتوقع من الحالة المطرية الجديدة، كما تتوقعه 10 نماذج مناخية عالمية، يكشف أن يوم السبت 1 يناير 2022 قد يكون ذروة الحالة في #الرياض والتغيرات واردة جداً.. هذا والله أعلم".