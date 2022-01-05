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"القحطاني" يقف على سير العمل بمركز اللقاح بالطائف

شكر العاملين على ما بذلوه من خدمات.. وطالب بمزيد من الجهد

تفقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، اليوم الأربعاء، مركز اللقاح بالطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه، من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز.

وأكد "القحطاني" أن المركز والعاملين فيه يسهمون جميعهم في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معرباً عن شكره لجميع العاملين من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين، على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز خلال الفترة الماضية، وما يقدمونه من خدمات بشكل مميز.

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"القحطاني" يقف على سير العمل بمركز اللقاح بالطائف
سبق

تفقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، اليوم الأربعاء، مركز اللقاح بالطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه، من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز.

وأكد "القحطاني" أن المركز والعاملين فيه يسهمون جميعهم في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معرباً عن شكره لجميع العاملين من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين، على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز خلال الفترة الماضية، وما يقدمونه من خدمات بشكل مميز.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:14 PM

"القحطاني" يقف على سير العمل بمركز اللقاح بالطائف

شكر العاملين على ما بذلوه من خدمات.. وطالب بمزيد من الجهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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658

تفقّد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، اليوم الأربعاء، مركز اللقاح بالطائف، وشهد سير أعمال المركز، وآلية العمل فيه، من استقبال المراجعين حتى خروجهم من المركز.

وأكد "القحطاني" أن المركز والعاملين فيه يسهمون جميعهم في خدمة مجتمع الطائف الذي أصبح واعيًا بأهمية تلقي اللقاح، معرباً عن شكره لجميع العاملين من الكوادر الصحية والطبية والأمنية والمتطوعين، على ما بذلوه من خدمات طيلة عمل المركز خلال الفترة الماضية، وما يقدمونه من خدمات بشكل مميز.

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