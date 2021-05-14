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بيانات أمريكية غير متوقعة ترفع أسعار النفط ومخاوف من موجة ثانية

صعود العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.62% إلى 29.37 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلافًا للمحللين الذين توقعوا زيادة في المخزونات.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 29.37 دولارًا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.23% إلى 25.62 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، وسط مخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا تحدّ من صعود الأسعار بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 مايو الجاري.

ووفقًا للبيانات؛ فقد هبط مخزون الخام بواقع 745 ألف برميل، إلى 531.5 مليون برميل؛ في حين توقع المحللون انخفاضًا في المخزون قدره 4.1 مليون برميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بيانات أمريكية غير متوقعة ترفع أسعار النفط ومخاوف من موجة ثانية
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلافًا للمحللين الذين توقعوا زيادة في المخزونات.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 29.37 دولارًا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.23% إلى 25.62 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، وسط مخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا تحدّ من صعود الأسعار بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 مايو الجاري.

ووفقًا للبيانات؛ فقد هبط مخزون الخام بواقع 745 ألف برميل، إلى 531.5 مليون برميل؛ في حين توقع المحللون انخفاضًا في المخزون قدره 4.1 مليون برميل.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:01 AM

بيانات أمريكية غير متوقعة ترفع أسعار النفط ومخاوف من موجة ثانية

صعود العقود الآجلة لمزيج برنت بنسبة 0.62% إلى 29.37 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وجاء ذلك خلافًا للمحللين الذين توقعوا زيادة في المخزونات.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 29.37 دولارًا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.23% إلى 25.62 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، وسط مخاوف من احتمال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا تحدّ من صعود الأسعار بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 مايو الجاري.

ووفقًا للبيانات؛ فقد هبط مخزون الخام بواقع 745 ألف برميل، إلى 531.5 مليون برميل؛ في حين توقع المحللون انخفاضًا في المخزون قدره 4.1 مليون برميل.

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