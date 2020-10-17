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كورونا في 3 دول.. 754 وفاة جديدة بالبرازيل و419 بالمكسيك

الصين تسجّل 13 إصابة اضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، إنها سجّلت 754 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 إصابة جديدة.

وسجّلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، 5.2 مليون إصابة مؤكّدة، و153214 حالة وفاة من جرّاء الفيروس.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الجمعة، إنها سجّلت 6751 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و419 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 841661 إصابة و85704 وفيات.

وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

سجّلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 13 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة أيضاً أنها سجّلت 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البلاد حتى الآن، إلى 85 ألفًا و659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في 3 دول.. 754 وفاة جديدة بالبرازيل و419 بالمكسيك
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، إنها سجّلت 754 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 إصابة جديدة.

وسجّلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، 5.2 مليون إصابة مؤكّدة، و153214 حالة وفاة من جرّاء الفيروس.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الجمعة، إنها سجّلت 6751 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و419 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 841661 إصابة و85704 وفيات.

وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

سجّلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 13 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة أيضاً أنها سجّلت 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البلاد حتى الآن، إلى 85 ألفًا و659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
10:28 AM

كورونا في 3 دول.. 754 وفاة جديدة بالبرازيل و419 بالمكسيك

الصين تسجّل 13 إصابة اضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، إنها سجّلت 754 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 إصابة جديدة.

وسجّلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حتى الآن، 5.2 مليون إصابة مؤكّدة، و153214 حالة وفاة من جرّاء الفيروس.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الجمعة، إنها سجّلت 6751 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و419 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 841661 إصابة و85704 وفيات.

وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

سجّلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 13 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة أيضاً أنها سجّلت 11 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البلاد حتى الآن، إلى 85 ألفًا و659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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