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"قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد

حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.

واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".

ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد
سبق

حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.

واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".

ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
11:01 PM

"قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.

واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".

ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.

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