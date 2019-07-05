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أبناء الفقيدة الجوهرة آل سعود يتلقون التعازي غدًا السبت

بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء في جدة

يتلقى أبناء وبنات الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، التعازي في وفاة والدته، بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء بمحافظة جدة.

ويتم استقبال التعازي ابتداءً من يوم غد السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.

وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية؛ بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

ويمكن التعرف على موقع العزاء من خلال الرابط التالي:

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبناء الفقيدة الجوهرة آل سعود يتلقون التعازي غدًا السبت
سبق

يتلقى أبناء وبنات الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، التعازي في وفاة والدته، بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء بمحافظة جدة.

ويتم استقبال التعازي ابتداءً من يوم غد السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.

وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية؛ بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

ويمكن التعرف على موقع العزاء من خلال الرابط التالي:

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
06:00 PM

أبناء الفقيدة الجوهرة آل سعود يتلقون التعازي غدًا السبت

بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء في جدة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
273

يتلقى أبناء وبنات الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، التعازي في وفاة والدته، بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء بمحافظة جدة.

ويتم استقبال التعازي ابتداءً من يوم غد السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.

وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية؛ بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

ويمكن التعرف على موقع العزاء من خلال الرابط التالي:

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,636
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,468
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,840
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,429

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