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سقط بالحرم وأصيب بعموده الفقري.. "الصحة" تمكّن حاجًا إندونيسيًّا من الحركة

سيتم إجراء تدخل جراحي له لتوسعة مجرى الحبل الشوكي بعد إكماله نسك الحج

مكّنت "الصحة" حاجًّا إندونيسيًّا في العقد الخامس من عمره، من الحركة، بعد أن فقدها على إثر سقوطه في الحرم المكي وإصابته في العمود الفقري؛ حيث قامت بتأهيله وإعادته للحركة تدريجيًّا.

وكان الحاج الإندونيسي "واهيو وديدو ٤٦ عامًا"، والذي سقط في الحرم المكي قبل عدة أيام، تأزمت حالته نتيجة سقوطه، بالإضافة لوجود تكلسات في العمود الفقري؛ حيث قام فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بتأهيله وتمكينه من الحركة التي فقدها نهائيًّا في أعقاب السقوط؛ على أن تُجرى له العملية الجراحية لتوسيع مجرى الحبل الشوكي وإزالة التكلسات بعد إكماله حجته.

وحرصت "الصحة"، على أن يُتم جميع حجاج بيت الله الحرام، أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المنومون في مستشفياتها، الذين تُقَدّم لهم خدماتها؛ جريًا على العادة السنوية التي اعتادت عليها تسهيلًا على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم من خلال تصعيدهم عبر القوافل الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية.

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سقط بالحرم وأصيب بعموده الفقري.. "الصحة" تمكّن حاجًا إندونيسيًّا من الحركة
سبق

مكّنت "الصحة" حاجًّا إندونيسيًّا في العقد الخامس من عمره، من الحركة، بعد أن فقدها على إثر سقوطه في الحرم المكي وإصابته في العمود الفقري؛ حيث قامت بتأهيله وإعادته للحركة تدريجيًّا.

وكان الحاج الإندونيسي "واهيو وديدو ٤٦ عامًا"، والذي سقط في الحرم المكي قبل عدة أيام، تأزمت حالته نتيجة سقوطه، بالإضافة لوجود تكلسات في العمود الفقري؛ حيث قام فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بتأهيله وتمكينه من الحركة التي فقدها نهائيًّا في أعقاب السقوط؛ على أن تُجرى له العملية الجراحية لتوسيع مجرى الحبل الشوكي وإزالة التكلسات بعد إكماله حجته.

وحرصت "الصحة"، على أن يُتم جميع حجاج بيت الله الحرام، أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المنومون في مستشفياتها، الذين تُقَدّم لهم خدماتها؛ جريًا على العادة السنوية التي اعتادت عليها تسهيلًا على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم من خلال تصعيدهم عبر القوافل الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:56 PM

سقط بالحرم وأصيب بعموده الفقري.. "الصحة" تمكّن حاجًا إندونيسيًّا من الحركة

سيتم إجراء تدخل جراحي له لتوسعة مجرى الحبل الشوكي بعد إكماله نسك الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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مكّنت "الصحة" حاجًّا إندونيسيًّا في العقد الخامس من عمره، من الحركة، بعد أن فقدها على إثر سقوطه في الحرم المكي وإصابته في العمود الفقري؛ حيث قامت بتأهيله وإعادته للحركة تدريجيًّا.

وكان الحاج الإندونيسي "واهيو وديدو ٤٦ عامًا"، والذي سقط في الحرم المكي قبل عدة أيام، تأزمت حالته نتيجة سقوطه، بالإضافة لوجود تكلسات في العمود الفقري؛ حيث قام فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بتأهيله وتمكينه من الحركة التي فقدها نهائيًّا في أعقاب السقوط؛ على أن تُجرى له العملية الجراحية لتوسيع مجرى الحبل الشوكي وإزالة التكلسات بعد إكماله حجته.

وحرصت "الصحة"، على أن يُتم جميع حجاج بيت الله الحرام، أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المنومون في مستشفياتها، الذين تُقَدّم لهم خدماتها؛ جريًا على العادة السنوية التي اعتادت عليها تسهيلًا على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم من خلال تصعيدهم عبر القوافل الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية.

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