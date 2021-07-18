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شاهد بالفيديو.. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه

تفاعل وإغلاق للمحلّ وإبعاد نهائي للعاملين الذين ظهروا بالمقطع

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من مواطن عن استخدام أحد محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات، وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات في حينه.

هذا وقد كان مقطع الفيديو قد بيّن مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة التي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محلات بيع الخضراوات، مستخدمين بذلك مركبة الشركة؛ في مخالفة واضحة وصريحة.

وعليه تؤكد أمانة منطقة عسير أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظامًا، وتم إغلاق المحل فورًا والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل؛ لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة في عدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيًّا "السائق ومن معه بمقطع الفيديو" من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقّ العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير وإهمال من قبل مراقب المنطقة.

من جهة أخرى قدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ عن تلك المخالفة، ووجه بتكريمه على ما قام به.

وأهابت الأمانة بالجميع بضرورة التعاون من خلال الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة أو شكوى عبر الرقم الموحد 940.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه
سبق

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من مواطن عن استخدام أحد محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات، وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات في حينه.

هذا وقد كان مقطع الفيديو قد بيّن مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة التي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محلات بيع الخضراوات، مستخدمين بذلك مركبة الشركة؛ في مخالفة واضحة وصريحة.

وعليه تؤكد أمانة منطقة عسير أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظامًا، وتم إغلاق المحل فورًا والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل؛ لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة في عدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيًّا "السائق ومن معه بمقطع الفيديو" من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقّ العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير وإهمال من قبل مراقب المنطقة.

من جهة أخرى قدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ عن تلك المخالفة، ووجه بتكريمه على ما قام به.

وأهابت الأمانة بالجميع بضرورة التعاون من خلال الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة أو شكوى عبر الرقم الموحد 940.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
06:45 PM

شاهد بالفيديو.. محلّ خضار يستعين بسيارة نظافة تابعة لأمانة عسير لنقل بضائعه

تفاعل وإغلاق للمحلّ وإبعاد نهائي للعاملين الذين ظهروا بالمقطع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
12,229

تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من مواطن عن استخدام أحد محلات بيع الخضار لسيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات، وباشر مراقبو الأمانة الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات في حينه.

هذا وقد كان مقطع الفيديو قد بيّن مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة التي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محلات بيع الخضراوات، مستخدمين بذلك مركبة الشركة؛ في مخالفة واضحة وصريحة.

وعليه تؤكد أمانة منطقة عسير أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظامًا، وتم إغلاق المحل فورًا والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل؛ لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة في عدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

وفيما يخص العمالة التابعين للشركة فقد تم استبعاد العمال نهائيًّا "السائق ومن معه بمقطع الفيديو" من خلال تزويدها للجهة المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقّ العمالة المخالفة وتطبيق العقوبات عليهم لما اتضح من تقصير وإهمال من قبل مراقب المنطقة.

من جهة أخرى قدّم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ عن تلك المخالفة، ووجه بتكريمه على ما قام به.

وأهابت الأمانة بالجميع بضرورة التعاون من خلال الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة أو شكوى عبر الرقم الموحد 940.

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