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إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع إلى 3721

"الصحة": العدد الكلي للوفيات 17 و1250 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي: تسجيل (148) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (33) حالة لعُمانيين، (115) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد أن (1250) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع إلى 3721
سبق

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي: تسجيل (148) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (33) حالة لعُمانيين، (115) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد أن (1250) حالة تماثلت للشفاء.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
11:06 AM

إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع إلى 3721

"الصحة": العدد الكلي للوفيات 17 و1250 حالة تماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي: تسجيل (148) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (33) حالة لعُمانيين، (115) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد أن (1250) حالة تماثلت للشفاء.

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