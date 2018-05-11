"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة طبية بحي شوران

لتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة

طرحت أمانة المدينة المنورة اليوم فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة طبية بطريق صلاح الدين بحي ‫شوران، بمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة، وعلى مساحة ٣٠٥.١٩٥ مترًا مربعًا، وبنسبة بناء ٥٠٪.

ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة.

ودعت الأمانة الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على التفاصيل عبر ‫بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط onelink.to/4yt73k