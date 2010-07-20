"العمل رسالة".. قصة حارس أمن بشهادة الدكتوراه يعمل في مخيمات منى

خبرته في المجال تجاوزت الـ25 عاماً

يتطلع الدكتور محمد العيسى الذي يعمل حارس أمن متطوعاً في أحد مخيمات مشعر منى؛ إلى إبراز العمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن وحجاج بيت الله الحرام؛ لافتاً إلى أن العمل رسالة.

" سبق " التقت بحارس الأمن الدكتور محمد العيسى، الحاصل على دكتوراه في الإدارة والتخطيط، ويبلغ من العمر ٤٩ عاماً، وهو يعمل متطوعاً في الحراسات الأمنية في أحد مخيمات منى.

يقول العيسى: "خدمة الوطن والعمل في هذا المجال واجب للارتقاء به وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ في تطوير الشخص لمهاراته العملية والعلمية لتحقيق النماء لهذا الوطن؛ إلى جانب خدمة ضيوف الرحمن وهو شرف عظيم وخاصة في الأيام العشر التي هي أفضل أيام السنة."

وأضاف : "أكرمني ربي أن جعلني ممن يخدمون ضيوفه وخدمة الحجاج في وطني الغالي، وخبرتي في هذا المجال تجاوزت ٢٥ عاماً."

وأشار الدكتور العيسى إلى أنه يعمل دون مقابل مادي بمعدل ١٢ ساعة في اليوم وما يقارب ١٣ يوماً.

ويؤكد حارس الأمن "العيسى" أنه متزوج ولديه أبناء في الجامعة وهدفه أن يكون لهم قدوة؛ إلى جانب طلابه حيث يعمل معلماً في تعليم مكة؛ لافتاً إلى أن الغاية من عمله هو خدمة المجال التطوعي واكتساب الخبرات لتطوير الشخص ذاته؛ كيف لا وقد أصبح العمل التطوعي مهماً جداً لجميع الشباب ولهذا السبب فضّل العمل التطوعي برغم تقدمه في العمر، ولم يمنعه حصوله على الشهادات العليا في الالتحاق بهذا العمل.

ويتقن الدكتور محمد العيسى خمس لغات مما ساهم في إرشاد الحاج بتلك اللغات؛ وختم قائلاً :" التطوع هو صقل للمهارات وتطوير للقدرات الإبداعية لدى المتطوع، مقدماً نصحه لأبناء وبنات الوطن بالانخراط في المجال التطوعي لتطوير مهاراتهم الإبداعية."