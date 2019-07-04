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سفارة المملكة بالقاهرة: ساهمنا في حل ٩ قضايا خاصة بالمستثمر الغامدي

أصدرت بيانًا إعلاميًّا أكدت فيه اهتمامها بكافة قضايا المواطنين السعوديين

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانًا بشأن ما يتداول عن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية.

وقال البيان: تود السفارة أن توضح أنه بحسب توجيهات القيادة السعودية تولي سفارة المملكة في القاهرة اهتمامًا كبيرًا بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء.

وأضاف البيان: تحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي.

حيث تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وأبنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وتم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير – غش تجاري) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍيًا لتقديم الدعم القانوني له للأربع قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وتابع البيان: وحيث إنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم، والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى. علمًا بأن السيد/ مبارك بن علي بن أحمد الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.

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سفارة المملكة بالقاهرة: ساهمنا في حل ٩ قضايا خاصة بالمستثمر الغامدي
سبق

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانًا بشأن ما يتداول عن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية.

وقال البيان: تود السفارة أن توضح أنه بحسب توجيهات القيادة السعودية تولي سفارة المملكة في القاهرة اهتمامًا كبيرًا بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء.

وأضاف البيان: تحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي.

حيث تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وأبنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وتم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير – غش تجاري) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍيًا لتقديم الدعم القانوني له للأربع قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وتابع البيان: وحيث إنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم، والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى. علمًا بأن السيد/ مبارك بن علي بن أحمد الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
07:48 PM

سفارة المملكة بالقاهرة: ساهمنا في حل ٩ قضايا خاصة بالمستثمر الغامدي

أصدرت بيانًا إعلاميًّا أكدت فيه اهتمامها بكافة قضايا المواطنين السعوديين

A A A
حامد العلي - الرياض
10
3,160

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانًا بشأن ما يتداول عن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية.

وقال البيان: تود السفارة أن توضح أنه بحسب توجيهات القيادة السعودية تولي سفارة المملكة في القاهرة اهتمامًا كبيرًا بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء.

وأضاف البيان: تحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدًا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي.

حيث تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وأبنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وتم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير – غش تجاري) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍيًا لتقديم الدعم القانوني له للأربع قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وتابع البيان: وحيث إنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019م حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم، والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى. علمًا بأن السيد/ مبارك بن علي بن أحمد الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007م.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,614
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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