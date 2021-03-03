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"إغاثي" الملك يدشن المرحلة الثانية لمشروع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة

المركز وزّع أكثر من 76 طنًّا من السلال الغذائية في سقطرى

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة، حيث تم توزيع 700 كسوة شتوية في مديريات الغيضة، وحات، وقشن.

وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي عبد الله نيمر بدور المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز على جهودها وتدخلاتها في مختلف القطاعات، موضحا بأن الكسوة الشتوية ستسهم في تخفيف الأعباء على الأسر الأشد احتياجًا.

في السياق نفسه دشن المركز توزيع 76 طنًّا و 184 كيلوغرامًا للمناطق الريفية لحديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وعبر مشائخ وأهالي وشخصيات اجتماعية عن امتنانهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المحتاجين من أهالي المديرية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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"إغاثي" الملك يدشن المرحلة الثانية لمشروع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة، حيث تم توزيع 700 كسوة شتوية في مديريات الغيضة، وحات، وقشن.

وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي عبد الله نيمر بدور المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز على جهودها وتدخلاتها في مختلف القطاعات، موضحا بأن الكسوة الشتوية ستسهم في تخفيف الأعباء على الأسر الأشد احتياجًا.

في السياق نفسه دشن المركز توزيع 76 طنًّا و 184 كيلوغرامًا للمناطق الريفية لحديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وعبر مشائخ وأهالي وشخصيات اجتماعية عن امتنانهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المحتاجين من أهالي المديرية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
05:02 PM

"إغاثي" الملك يدشن المرحلة الثانية لمشروع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة

المركز وزّع أكثر من 76 طنًّا من السلال الغذائية في سقطرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية بمحافظة المهرة، حيث تم توزيع 700 كسوة شتوية في مديريات الغيضة، وحات، وقشن.

وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي عبد الله نيمر بدور المملكة العربية السعودية ممثلة في المركز على جهودها وتدخلاتها في مختلف القطاعات، موضحا بأن الكسوة الشتوية ستسهم في تخفيف الأعباء على الأسر الأشد احتياجًا.

في السياق نفسه دشن المركز توزيع 76 طنًّا و 184 كيلوغرامًا للمناطق الريفية لحديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وعبر مشائخ وأهالي وشخصيات اجتماعية عن امتنانهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المحتاجين من أهالي المديرية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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