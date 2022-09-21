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"الشهري" : جمعيات العمل الخيري تعيش اليوم أزهى مراحلها

رافعًا التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

رفع سلمان بن ظافر الشهري- رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج باسمه وباسم جميع منسوبي الجمعية من أعضاء مجلس إدارة ومؤسسين أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) بمناسبة الذكرى 89 للمملكة.

وقال "الشهري" إن خادم الحرمين الشريفين يُعد رائد العمل الخيري في المملكة إذ كان له الفضل بعد الله عز وجل في تأسيس ورعاية ودعم العديد من الجمعيات الخيرية، ولا يزال حفظه الله مصدر دعم ومساندة لكل عمل خيري وإنساني في الداخل والخارج.

كما أن لرؤية المملكة المباركة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي هندسها ويقودها سمو ولي العهد حفظه الله الدور الكبير في النقلة النوعية للعمل الخيري إذ تجاوزت عدد الجمعيات اليوم أكثر من 1230 جمعية كما أسهمت في تطوير رؤية وفلسفة تلك الجمعيات، حيث جاءت تلك الجمعيات وفق مكونات اجتماعية وثقافية واقتصادية لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والتحول من الرعوية إلى التنموية لمساعدة المستفيدين على الإنتاج بدل الاحتياج.

كما ثمّن "الشهري" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تقوم به من إضافات تطويرية ومميزات مهمة لتحقيق مزيد من المرونة لخدمة أفراد المجتمع.

وأضاف: أن من الجمعيات التي تمت موافقة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على إنشائها أخيرًا:

جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج المسجلة برقم 1230 والتي تهدف إلى المساهمة في إعانة المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة ماديًا وعينيًا، وتوعية المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة بالقضايا الأسرية، وتقديم الاستشارات الأسرية التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الشهري" : جمعيات العمل الخيري تعيش اليوم أزهى مراحلها
سبق

رفع سلمان بن ظافر الشهري- رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج باسمه وباسم جميع منسوبي الجمعية من أعضاء مجلس إدارة ومؤسسين أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) بمناسبة الذكرى 89 للمملكة.

وقال "الشهري" إن خادم الحرمين الشريفين يُعد رائد العمل الخيري في المملكة إذ كان له الفضل بعد الله عز وجل في تأسيس ورعاية ودعم العديد من الجمعيات الخيرية، ولا يزال حفظه الله مصدر دعم ومساندة لكل عمل خيري وإنساني في الداخل والخارج.

كما أن لرؤية المملكة المباركة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي هندسها ويقودها سمو ولي العهد حفظه الله الدور الكبير في النقلة النوعية للعمل الخيري إذ تجاوزت عدد الجمعيات اليوم أكثر من 1230 جمعية كما أسهمت في تطوير رؤية وفلسفة تلك الجمعيات، حيث جاءت تلك الجمعيات وفق مكونات اجتماعية وثقافية واقتصادية لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والتحول من الرعوية إلى التنموية لمساعدة المستفيدين على الإنتاج بدل الاحتياج.

كما ثمّن "الشهري" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تقوم به من إضافات تطويرية ومميزات مهمة لتحقيق مزيد من المرونة لخدمة أفراد المجتمع.

وأضاف: أن من الجمعيات التي تمت موافقة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على إنشائها أخيرًا:

جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج المسجلة برقم 1230 والتي تهدف إلى المساهمة في إعانة المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة ماديًا وعينيًا، وتوعية المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة بالقضايا الأسرية، وتقديم الاستشارات الأسرية التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
08:33 PM

"الشهري" : جمعيات العمل الخيري تعيش اليوم أزهى مراحلها

رافعًا التهاني لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع سلمان بن ظافر الشهري- رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج باسمه وباسم جميع منسوبي الجمعية من أعضاء مجلس إدارة ومؤسسين أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهما الله) بمناسبة الذكرى 89 للمملكة.

وقال "الشهري" إن خادم الحرمين الشريفين يُعد رائد العمل الخيري في المملكة إذ كان له الفضل بعد الله عز وجل في تأسيس ورعاية ودعم العديد من الجمعيات الخيرية، ولا يزال حفظه الله مصدر دعم ومساندة لكل عمل خيري وإنساني في الداخل والخارج.

كما أن لرؤية المملكة المباركة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 التي هندسها ويقودها سمو ولي العهد حفظه الله الدور الكبير في النقلة النوعية للعمل الخيري إذ تجاوزت عدد الجمعيات اليوم أكثر من 1230 جمعية كما أسهمت في تطوير رؤية وفلسفة تلك الجمعيات، حيث جاءت تلك الجمعيات وفق مكونات اجتماعية وثقافية واقتصادية لتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والتحول من الرعوية إلى التنموية لمساعدة المستفيدين على الإنتاج بدل الاحتياج.

كما ثمّن "الشهري" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تقوم به من إضافات تطويرية ومميزات مهمة لتحقيق مزيد من المرونة لخدمة أفراد المجتمع.

وأضاف: أن من الجمعيات التي تمت موافقة الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على إنشائها أخيرًا:

جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج المسجلة برقم 1230 والتي تهدف إلى المساهمة في إعانة المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة ماديًا وعينيًا، وتوعية المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة بالقضايا الأسرية، وتقديم الاستشارات الأسرية التي تساعد على استقرار الحياة الزوجية.

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