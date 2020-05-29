تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى 8 مساءً
"المدني" تدعو إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى 8 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-29
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:55 PM
تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.