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الجزائر.. إحباط عملية انتحارية بحزام ناسف ضد المتظاهرين

قبض على المتورط في بلدية تابعة للعاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الخميس)، أن الجيش اعتقل رجلاً كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" بإلقاء القبض على الرجل، الذي أشارت لاسمه بأنه ر. بشير.

وأضافت أن الجيش قبض عليه في بلدية بئر توتة بالعاصمة وأنه كان يعتزم تنفيذ العملية باستعمال حزام ناسف.

وينظم جزائريون احتجاجات حاشدة أسبوعياً في كل جمعة منذ ما يقرب من عام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة على الرغم من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بتنفيذ إصلاحات سياسية.

الجزائر

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الجزائر.. إحباط عملية انتحارية بحزام ناسف ضد المتظاهرين
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الخميس)، أن الجيش اعتقل رجلاً كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" بإلقاء القبض على الرجل، الذي أشارت لاسمه بأنه ر. بشير.

وأضافت أن الجيش قبض عليه في بلدية بئر توتة بالعاصمة وأنه كان يعتزم تنفيذ العملية باستعمال حزام ناسف.

وينظم جزائريون احتجاجات حاشدة أسبوعياً في كل جمعة منذ ما يقرب من عام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة على الرغم من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بتنفيذ إصلاحات سياسية.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:07 PM

الجزائر.. إحباط عملية انتحارية بحزام ناسف ضد المتظاهرين

قبض على المتورط في بلدية تابعة للعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الخميس)، أن الجيش اعتقل رجلاً كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة.

وأفادت الوزارة في بيان أوردته "رويترز" بإلقاء القبض على الرجل، الذي أشارت لاسمه بأنه ر. بشير.

وأضافت أن الجيش قبض عليه في بلدية بئر توتة بالعاصمة وأنه كان يعتزم تنفيذ العملية باستعمال حزام ناسف.

وينظم جزائريون احتجاجات حاشدة أسبوعياً في كل جمعة منذ ما يقرب من عام للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة على الرغم من وعود الرئيس عبد المجيد تبون بتنفيذ إصلاحات سياسية.

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